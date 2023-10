22. Bezirk: Jazz mit „Bettina Krenosz & Band“ im Stadl

Wien (OTS) - Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ macht auf einen Jazz-Abend im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) aufmerksam: Am Sonntag, 22. Oktober, tritt dort die Wiener Jazz-Sängerin Bettina Krenosz mit ihrem All-Star-Trio auf. Das schwungvolle Konzert mit „Bettina Krenosz & The Favorite Band“ fängt um 19.00 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtlich tätige Vereinsteam bittet das Publikum um Spenden. Zählkarten-Bestellungen: Telefon 0677/630 19 868. Auch Reservierungen per E-Mail sind möglich: reservierung@kulturfleckerl.at.

Bettina Krenosz hat die Combo „The Favorite Band“ im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Die kongenialen Instrumentalisten Heribert „Hepi“ Kohlich (Piano), Martin Treml (Bass) und Wolfgang Dorer (Schlagzeug) begleiten die Vokalistin bei Auftritten im Inland und Ausland. Krenosz ist Absolventin der Privatuniversität der Stadt Wien, musizierte mit heimischen Jazz-Granden wie Richard Österreicher oder Hans Salomon und hat die CD „Double Rainbow“ veröffentlicht. Infos im Internet: www.bettinakrenosz.com.

Auskünfte über das anstehende Konzert und spätere Gastspiele im „Stadl“ gibt der ehrenamtlich werkende Obmann des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Christian Langhammer, gerne unter der Rufnummer 0699/180 646 40. Mitteilungen an den Vereinschef via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

