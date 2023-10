Neuer Standort in Dornbirn eröffnet: LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte stärken Präsenz im Westen Österreichs

Vorarlberg (OTS) - Am 18. Oktober 2023 feierten LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte die Eröffnung ihres 8. Standortes in Österreich in Dornbirn. Dieser Neuzugang zum bestehenden Netzwerk, das bereits Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, Ried und Freistadt umfasst, unterstreicht die Absicht der Kanzleien, auch im Westen Österreichs fest verwurzelt zu sein. Über 80 Gäste aus Wirtschaft und Politik nahmen am Eröffnungsevent in den neuen Kanzlei-Räumlichkeiten teil.

Das Vorarlberger Büro ist im "element" angesiedelt, einem modernen Bürokomplex in bester Lage im Westen Dornbirns, genauer in der Lustenauerstraße 64. „Der neue Standort ist für uns nicht nur eine Erweiterung auf der Landkarte, sondern auch ein Schritt näher zu den Menschen und Unternehmen in Vorarlber.“, sagt Nikola Leitner-Bommer, Partnerin bei LeitnerLaw Rechtsanwälte. Auch Roman Leitner, Mitbegründer von LeitnerLeitner, betont diese Aussage und ergänzt: „Die Eröffnung untermauert das fortwährende Engagement und die beständige Präsenz von LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte in ganz Österreich. Es unterstreicht auch unsere Zielsetzung, im Sektor der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und angrenzende Rechtsberatung herausragende Leistungen zu bieten.“



Umfassende Expertise bei Steuer- und Rechtsfragen im Dreiländereck

Als große Kanzleien mit Erfahrung in der nationalen und internationalen Beratung werden LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte auch den grenzüberschreitenden Herausforderungen in Vorarlberg gerecht. „Wir denken, dass wir als interdisziplinärer und international sehr erfahrener Partner in Steuer- und Rechtsfragen eine sehr gute Ergänzung hier am Ländle sind. Unsere Mandanten profitieren von der Expertise von LeitnerLeitner im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, kombiniert mit der juristischen Stärke von LeitnerLaw Rechtsanwälte“, erklärt Norbert Schrottmeyer, Partner bei LeitnerLeitner.

Das Team in Dornbirn wird von einer starken Kernbelegschaft angeführt:

Nikola Leitner-Bommer, Partnerin bei LeitnerLaw Rechtsanwälte, spezialisiert auf die Beratung von Private Clients und weitere Kerngebiete wie Gesellschafts- und Konzernrecht, Stiftungsrecht sowie in der Unternehmensnachfolge.

Norbert Schrottmeyer, Partner bei LeitnerLeitner, bringt eine umfassende Expertise im Bereich des internationalen Steuerrechts, des Konzernsteuerrechts, der begleitenden Kontrolle, der Implementierung und Begutachtung von Steuerkontrollsystemen und des Verfahrens- bzw. Finanzstrafrechts mit.

Sebastian Pribas, LeitnerLaw Rechtsanwälte Manager, konzentriert sich ebenfalls auf das Gesellschafts- und Konzernrecht, Private Clients, Unternehmensnachfolge und Stiftungen.



Über LeitnerLeitner:

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Osteuropa. Seit über 60 Jahren begleitet und berät die renommierte Kanzlei mit über 800 Mitarbeiter:innen grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler. LeitnerLeitner ist Mitglied von Taxand, dem weltweit größten Zusammenschluss von unabhängigen Steuerberatungsgesellschaften. Mehr dazu unter: www.leitnerleitner.com

Über LeitnerLaw Rechtsanwälte | Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH:

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist eine dynamische Rechtsanwaltskanzlei in Österreich mit Fokus auf Wirtschaftsrecht in Linz, Graz und Wien sowie Sprechstellen in Ried und Freistadt mit derzeit 59 Mitarbeiter:innen. Mit einem großen internationalen Netzwerk und in Partnerschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner berät die Kanzlei umfassend und interdisziplinär. Zu ihren Klient:innen zählen nationale und internationale Konzerne, Familienunternehmen, Private Clients, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe.

Mehr dazu unter: www.leitnerlaw.eu

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Schmoll

Barbara.schmoll @ leitnerleitner.com