Bundesheer: „Vereinigung Österreichischer Peacekeeper“ tagte in Wien

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eröffnete das „Blauhelm-Forum“

Wien (OTS) - Gestern Donnerstag, den 19. Oktober 2023, eröffnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das „Blauhelm-Forum“ („Blue Helmet Forum“) der „Vereinigung Österreichischer Peacekeeper“ an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Diskutiert wurden vergangene und derzeitige Auslandseinsätze des Bundesheeres in den verschiedenen Krisenregionen der Welt. Zivile und militärische Experten tauschten nicht nur ihre Erfahrungen im Bereich militärischer Konfliktlösungen aus, sondern besprachen auch zukünftige Bedrohungsszenarien des globalen Friedens und Lösungsansätze mit Unterstützung österreichischer Expertise dazu.

„Österreich bekennt sich gemäß dem aktuellen Regierungsprogramm dazu, aktiv an der Bewältigung von Krisen und der Sicherung des Friedens in internationalen Friedenseinsätzen teilzunehmen, um den neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass neben der Hauptaufgabe, der militärischen Landesverteidigung, auch die Teilnahme an internationalen Friedenseinsätzen eine bedeutende Priorität für das Bundesheer darstellt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Seit 1960 waren über 100.000 Frauen und Männer in über 100 verschiedenen Einsätzen im Ausland: unter der Obhut der UNO, zunehmend auch der EU, der NATO, der OSZE oder anderer Organisationen. Mit Beginn der 1990er Jahre gehören die Auslandseinsätze zweifellos zu den Hauptaufgaben des Bundesheeres. Diese gesteigerte Bedeutung der Auslandseinsätze hatte in vielen Bereichen Auswirkungen auf die militärische Organisation und Ausbildung.

Die „Vereinigung Österreichischen Peacekeeper“ ist der Zusammenschluss österreichischer Soldatinnen und Soldaten, die für Österreich in verschiedenen Auslandseinsätzen gedient haben. Heute zählen sich ca.1.700 Soldaten des Präsenzstandes, der Miliz und der Reserve zu Mitgliedern des „Partner des Bundesheeres“. Seit dem Jahr 2005 veranstaltet die Vereinigung das jährliche „Blauhelm-Forum“. Dies ist ein Forum der Begegnung und des Informationsaustausches zwischen Akteuren in internationalen Einsätzen und Wissenschaftlern. Der Bogen der Themen ist weit gespannt – er reicht von der Beschäftigung mit aktuellen Aspekten internationaler Einsätze, über spezifische Fragen, wie der Rolle von Frauen in diesen Einsätzen, bis zum Kulturgüterschutz. Bei der heutigen Veranstaltung wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zum Ehrenmitglied der „Peacekeeper“ ernannt.

