VT Markets schließt sich mit Maserati MSG Racing für die 10. Saison der Formel E zusammen

Sydney (ots/PRNewswire) - Maserati MSG Racing und VT Markets geben neue Partnerschaft in der Formel E bekannt.

Die Vereinigung zweier Giganten

Die Saison 10 der FIA Formel E Weltmeisterschaft steht vor der Tür und Maserati MSG Racing ist stolz, eine mehrjährige globale Partnerschaft mit VT Markets, einem führenden Online-Broker im Finanzbereich, bekannt zu geben.

Es handelt sich um eine der ersten Kooperationen dieser Art in der Forex-Landschaft – und um die erste Sportkooperation von VT Markets –, bei der sich zwei Branchenriesen zusammenschließen und der Motorsport und der Finanzsektor damit ihre Kräfte bündeln.

Die Macht der Gelegenheit

In einer vom Wettbewerb gesättigten Branche hat sich VT Markets von der Masse abgesetzt und geht mit seinen Kunden im Hinterkopf in die Zukunft, indem es den Handel für alle zugänglicher macht.

Wie Maserati MSG Racing glaubt auch VT Markets an die Kraft der Möglichkeiten und des Aufstiegs. Durch die Nutzung und Verknüpfung von ständiger Innovation mit erstklassigen Servicestandards beschreitet das Brokerunternehmen weiterhin neue Wege, indem es einen vormals komplexen Handelsprozess erfolgreich vereinfacht.

Seit seiner Einführung 2015 hat VT Markets neue Möglichkeiten eröffnet, indem es alltäglichen Händlern eine reibungslose, stressfreie Erfahrung ermöglicht, sowohl online als auch über seine preisgekrönte mobile App.

Der Wettlauf um eine bessere Zukunft

Maserati MSG Racing freut sich, VT Markets in der Formel E willkommen zu heißen. Nach einer erfolgreichen Saison 9, die vier Podiumsplätze und den ersten Sieg der Marke Maserati in der Formel-E-Weltmeisterschaft seit 1957 einbrachte, hofft das Team für die Saison 10 auf weitere Erfolge.

Verbunden durch den gemeinsamen Glauben an kompromisslose Leistung und technische Innovation, werden Maserati MSG Racing und VT Markets ihre Kooperation in der Formel E begründen, um eine ökologisch und sozial nachhaltige Zukunft zu schaffen und zu sichern.

Neben dem gemeinsamen Ziel, Rennen zu fahren, wird das Branding von VT Markets auf den Autos und Rennanzügen der Fahrer Maximilian Günther und Jehan Daruvala, in der Garage des Teams und auf der Teamkleidung der 10. Saison zu sehen sein.

Die Vorsaisontests für die Formel E-Kampagne 2023/24 finden vom 23. bis 27. Oktober auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt, bevor die Serie am 13. Januar 2024 in Mexiko-Stadt in die Saison startet.

Das sagen die Verantwortlichen

Scott Swid, Vorsitzender und geschäftsführender Partner von Maserati MSG Racing

„Wir freuen uns sehr, VT Markets in der Maserati MSG Racing Familie begrüßen zu dürfen. Unsere Partner sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Familie und spielen eine entscheidende Rolle auf unserem Weg. VT Markets kommt aus der schnelllebigen Finanzwelt und versteht unser unerbittliches Streben nach Spitzenleistungen in der Formel E. Unsere gemeinsame Leidenschaft für technische Innovationen wird ab der 10. Saison für eine dynamische, spannende und hoffentlich lohnende Reise sorgen."

Harry Richards, Verkaufsleiter, Maserati MSG Racing

„Die 10. Saison ist eine sehr aufregende Zeit, um Teil der Formel E zu sein und wir freuen uns, VT Markets bei Maserati MSG Racing begrüßen zu dürfen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat sich die Formel E eine einzigartige Position in der Motorsportlandschaft erarbeitet und ist zu einer Anlaufstelle für globale Premiummarken geworden, um ihre Visionen zu präsentieren. Innovation ist das Herzstück unserer Arbeit als Rennteam. Gleichgesinnte Partner zu gewinnen, die unsere Mission teilen und an sie glauben, ist daher ein wesentlicher Bestandteil unserer Reise. Wir freuen uns alle sehr darauf, in der kommenden Saison mit VT Markets zusammenzuarbeiten, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können."

Geschäftsführender Direktor, VT Markets

„Diese Partnerschaft zwischen VT Markets und Maserati MSG Racing stellt eine einzigartige Konvergenz zweier führender Marken in ihren jeweiligen Bereichen dar. Auch wenn sich die Branchen unterscheiden mögen, sind sich beide Organisationen in ihren wirtschaftlichen Ambitionen und ihrer Vision für die Welt bemerkenswert ähnlich. Der Maserati-Dreizack ist seit langem ein unverwechselbares Symbol für Qualität und Prestige und wir freuen uns, mit einem so renommierten Partner in die Zukunft zu gehen."

Informationen zu VT Markets:

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker mit einer Präsenz in über 160 Ländern. Bisher hat das Unternehmen zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Best Customer Service und Fastest Growing Broker.

Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets derzeit uneingeschränkten Zugang zu über 1.000 Finanzinstrumenten und ein sicheres, nahtloses Handelserlebnis über seine preisgekrönte mobile App.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von VT Markets oder per E-Mail unter info @ vtmarkets.com. Alternativ können Sie VT Markets auch auf Facebook, Instagram oder LinkedIn folgen. Laden Sie die App hier herunter.

Für Medienanfragen und Sponsoringmöglichkeiten senden Sie bitte eine E-Mail an media @ vtmarkets.com.

Maserati MSG Racing

Maserati MSG Racing ist eines der Gründungsteams der FIA Formel-E-Weltmeisterschaft und trat im Dezember 2013 als erster Hersteller in die erste vollelektrische Kategorie des Motorsports ein. Als einer von nur einer Handvoll konstanter Teilnehmer seit der ersten Saison 2014/15 hat sich MSG Racing von Erfolg zu Erfolg gesteigert und konnte 2021 die Vizeweltmeisterschaft erringen, bevor es 2022 seine bisher erfolgreichste Saison als Vizeweltmeister der Teams beendete.

Unter der Leitung des Vorsitzenden und geschäftsführenden Gesellschafters Scott Swid und des Teamchefs James Rossiter steht die Marke Monégasque an der Spitze von Nachhaltigkeit, EDI, technischer Innovation und Exzellenz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Für den Zugang zum Media Hub und für rechtefreie Inhalte registrieren Sie sich bitte hier.

Maserati MSG Racing Medienkontakt:

Liz Brooks - Direktorin für strategische Kommunikation

lbrooks @ monacosports.com

Tel. +44 7887 846177

