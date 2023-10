TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Was kommt danach?", von Floo Weißmann

Ausgabe vom Mittwoch, 18. Oktober 2023

Innsbruck (OTS) - Eine Invasion im Gazastreifen ist für Israel und seine Verbündeten mit großen militärischen und politischen Risiken verbunden. Vor allem aber brauchen sie einen Plan für die Zeit nach dem Krieg.

Zehn Tage nach den unfassbaren Gräueltaten der Hamas bleibt weiterhin unklar, was Israels Antwort sein wird. Als militärisches Ziel hat die israelische Führung ausgerufen, die im Gazastreifen regierende Hamas zu zerstören. Aber die allgemein erwartete Bodenoffensive lässt auf sich warten. Und welche politischen Ziele die israelische Führung verfolgt, ist bisher noch nicht einmal in Umrissen erkennbar.

Man darf annehmen, dass sich die Hamas auf dieses Szenario vorbereitet, es vielleicht sogar angestrebt hat. Im Gazastreifen warten nicht allein militärische Fallen auf Israels Soldaten, sondern auch politische Fallen auf Israels Führung. Eine Invasion kann zu einem moralischen und völkerrechtlichen Fiasko für Israel und seine Verbündeten werden. Und sie kann zur Initialzündung für andere Akteure in der Region werden, sich direkt in den Konflikt einzuschalten.

Die humanitäre Katastrophe, die sich seit Tagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit entfaltet, war möglicherweise nur ein Vorbote dessen, was noch droht. Nach einer Aufforderung Israels ist die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens auf der Flucht. Aber wo sollen diese Menschen hin? Und können sie jemals wieder zurückkehren? Nicht allein unter Palästinensern geht die Sorge um, dass eine weitere „Nakba“ (Arabisch für Katastrophe) droht, eine dauerhafte Vertreibung.

In Israels Regierung sitzen Radikale, die schon vor dem Angriff der Hamas gefordert haben, dass Israel den Gazastreifen wieder erobert und auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland seine Ansprüche notfalls mit Gewalt durchsetzt. Sie dürften nun eine historische Gelegenheit wittern. Dazu kommt die alte israelische Doktrin, Feinde durch Härte und Strafen abzuschrecken.

Premier Benjamin Netanjahu hat angekündigt, einen neuen Nahen Osten zu schaffen. Die Welt ist alarmiert. Die Vermittler geben einander in der Krisenregion die Klinke in die Hand. Man darf annehmen: Wo außen Solidarität draufsteht, ist innen oft eine Warnung mitverpackt. Und man darf annehmen: Israels Verbündete, von US-Präsident Joe Biden abwärts, haben ganz andere Vorstellungen von einem neuen Nahen Osten als Netanjahu und seine rechten Partner.

Was nach dem Krieg kommt, bezieht sich zunächst auf den Gaza­streifen. Selbst wenn Israel dort sein militärisches Ziel erreichen sollte: Wer soll in den Trümmern und Tränen die Führung übernehmen? Dahinter steht aber die viel größere Frage, wie es im Nahost-Konflikt weitergeht. Tausende Opfer klagen an. Wenn nicht jetzt klar geworden ist, dass es historische Zugeständnisse und eine politische Lösung braucht, damit alle Menschen der Region in Sicherheit leben können, wann dann?





