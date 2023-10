„For Future“: Kleine Zeitung Next wurde im Parlament ausgezeichnet

Mit seinem Nachhaltigkeitsformat „For Future“ konnte sich das Team rund um Kleine Zeitung Next & Social gegen mehr als 200 Einreichungen durchsetzen.

Graz (OTS) - Von steigenden CO2-Emissionen bis hin zu Wetterextremen - bei den Schlagzeilen rund ums Klima fühlt man sich oft ohnmächtig. ​Dabei ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen – es geht um nichts Geringeres, als um unsere Zukunft. Junge Menschen zu informieren und ihnen inmitten der Klimakrise Orientierung zu bieten ist das Ziel von „For Future“, dem Nachhaltigkeitsformat von Kleine Zeitung Next & Social.

Wie wichtig das Format ist, belegen nicht nur die Zahlen. Am Montag wurde „For Future“ im Rahmen der Austrian SDG Awards vom Senat der Wirtschaft ausgezeichnet. Das Team von Kleine Zeitung Next & Social konnte sich gegen mehr als 200 Einreichungen durchsetzen. Die Verleihung fand im Plenarsaal des Parlaments im Beisein von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka statt.

Bei „For Future“ werden komplexe Sachverhalte in Form von Instagram-Mehrbildpostings einfach und lebensnah erklärt. Und: Damit man nicht mit einem Gefühl der Überwältigung zurückbleibt, zeigt „For Future“ auf, was jede:r Einzelne tun kann. Von Stromspar-Tipps bis hin zu Alltags-Hacks – umweltfreundliches Waschmittel kann man ganz einfach selbst herstellen – gibt „For Future“ Beitrag für Beitrag ein Stück Hoffnung, ohne den Ernst der Lage herunterzuspielen.

„Dabei ist es wichtig, mit der Community auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch einen kritischen Blick nach innen zu werfen“, sagt Next-Teamleiterin Claudia Mann. So befasste sich der erste „For Future“-Beitrag mit der Frage, wie nachhaltig eine Print-Zeitung ist. „Mit For Future geben wir jungen Menschen einfache Handlungsempfehlungen mit, um ihren eigenen Alltag nach und nach etwas nachhaltiger zu gestalten“, sagt Anna-Maria Aichholzer, die sich um die redaktionelle Planung von „For Future“ kümmert. „So können sie auch in kleinen Schritten von einer Ohnmacht, die viele in Hinblick auf die Klimakrise verspüren, ins Handeln kommen." Ebenfalls über die Auszeichnung freuen sich Claire Herrmann, Marie-Theres Jud, Nico Lang, Lukas Lorber und Marion Mayr.

Im Laufe der vergangenen 1,5 Jahre wurde mit „For Future“-Beiträgen 15.000 Mal interagiert. Die Beiträge wurden mehr als 1800 Mal abgespeichert und alles in allem verzeichnet das Format über 800.000 Impressionen.

