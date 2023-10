AVISO: „Karies ist unerträglich …“ – Tipptopp-Zahn tourt für Kinder ab Herbstferien durch Wien

Tipptopp-Zahn informiert in Einkaufszentren und am Christkindlmarkt spielerisch über Mund- und Zahngesundheit

Wien (OTS) - Bald ist es soweit: Vom 27. Oktober bis 18. Dezember 2023 tourt der Tipptopp-Zahn im Rahmen der Awareness-Kampagne „Karies ist unerträglich …“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) durch verschiedene Wiener Einkaufszentren und am Christkindlmarkt. Mit Spiel und Spaß wird dabei Kindern, deren Eltern, Erziehungsberechtigten und Betreuungspersonen die Bedeutung gesunder Zähne vermittelt und so die Awareness für Mundgesundheit von Kindern gesteigert. Unterstützt werden die Aktionen von der Landeszahnärztekammer für Wien.

Der Auftakt der Tipptopp-Zahn Tour findet im Riverside statt, anschließend folgen Stopps im Shopping Center Nord, Wien-Mitte The Mall, der Millennium City, im Stadioncenter sowie im Q19. Mit Spiel, Spaß, einer Zahn-Fotobox und Goodies beim Zahn-Glücksrad werden die zentralen Botschaften zur Förderung von Mundgesundheit bei Kindern vermittelt: morgens und abends Zähne putzen, regelmäßig zur / zum Zahnärzt*in gehen und mundgesunde Ernährung.

Den krönenden Abschluss der Tipptopp-Zahn Tour gibt es beim Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz. In der Kinderhütte wird erstmalig das in Schulen beliebte Tipptopp-Zahntheater aufgeführt. So können Kinder und Eltern kostenfrei eine lustige und zugleich informative Aufführung erleben.

Erlebbare Mundgesundheit - Terminübersicht der Tipptopp-Zahn Tour

Mundgesundheitsexpert*innen und eine Zahnärztin/ein Zahnarzt informieren über Mundgesundheit. Spiel, Spaß und Goodies gibt es beim Zahn-Glücksrad und der Zahn-Fotobox:

Freitag, 27.10., 09:00 - 20:00 Uhr: Riverside, Breitenfurter Straße 372, 1230 Wien

Samstag, 28.10., 09:00 - 18:00 Uhr, Shopping City Nord (SCN), Ignaz-Köck-Straße 1, 1210 Wien

Montag, 30.10., 09:00 - 20:00 Uhr, Wien-Mitte The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Dienstag, 31.10., 09:00 - 20:00 Uhr, Millennium City, Handelskai 94-96, 1200 Wien

Donnerstag, 2.11., 09:00 - 19:00 Uhr, Stadioncenter, Olympiaplatz 2, 1020 Wien

Freitag, 3.11., 09:00 - 19:30 Uhr, Q19, Grinzinger Straße 112, 1190 Wien

Samstag, 4.11., 09:00 – 18:00 Uhr Riverside, Breitenfurter Straße 372, 1230 Wien

Auftritt des beliebten Tipptopp-Zahntheaters in der Kinderhütte am Christkindlmarkt. Rathausplatz, 1010 Wien, jeweils zwischen 16:30 bis 18:00 Uhr:

Montag, 13.11.

Montag, 20.11.

Montag, 27.11.

Montag, 04.12.

Montag, 11.12.

Montag, 18.12.

Unterstützt werden die Aktionen auch am Christkindlmarkt von Wiener Zahnärzt*innen und Tipptopp-Mundgesundheitsexpert*innen.

Weitere Informationen zur Kampagne unter: wig.or.at/tipptoppkampagne

Über das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“

„Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ ist ein Programm der Wiener Gesundheitsförderung – WiG für Wiener Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren, deren Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Maßnahmen dienen zur Förderung der Mundgesundheit in Wiener Kindergärten und Schulen. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ wird daraus finanziert und von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG geleitet. Die Steuerung des Programms erfolgt gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Umsetzungspartner ist PROGES. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.tipptopp.wien.

Über die Wiener Gesundheitsförderung - WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien und gilt als wichtige Säule im Gesamtkonstrukt des Gesundheitssystems. Sie initiiert und organisiert Projekte, Programme und Förderungen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Wiener*innen beitragen und die unterschiedlichen Lebenswelten noch gesünder gestalten – von Kindergärten über Schulen, Betriebe bis zu Senior*innen-Einrichtungen und Krankenhäusern.

