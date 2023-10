Wirtschaftsbund begrüßt Konjunkturoffensive für den Wirtschaftsstandort

Egger: Drei Milliarden Euro für erneuerbare Energien, Sanierungsmaßnahmen und die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts sind wichtige Entlastungsschritte

Wien (OTS) - Die heute von der Bundesregierung präsentierte Konjunkturoffensive ist ein wichtiges Signal an den Wirtschaftsstandort. Im Speziellen geht es darum, die Bauwirtschaft nachhaltig zu stärken und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dafür zu sorgen, Investitionen in den Wirtschaftsstandort zu lenken und dabei den Klimaschutz zu berücksichtigen.

„Investitionen beleben die Konjunktur, schaffen Arbeitsplätze und erzeugen Wirtschaftswachstum. Damit wir die kleine Rezession rasch überwinden und nicht zu einer großen werden lassen, braucht es Anreize und Förderungen für betroffene Branchen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die zügige Umsetzung der angekündigten Investitionen in erneuerbare Energien und das Erneuerbare-Wärme-Paket gelegt werden. Gleichzeitig sollten auch die öffentlichen Investitionen und die Standortförderungen schnell intensiviert werden“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger zu den Ankündigungen.

Energiekostenzuschuss 2: Schritt in die richtige Richtung

Zehn Monate nach Ankündigung des Energiekostenzuschusses 2 startet nun endlich die Voranmeldung für die Beantragung der Energiehilfe. WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger dazu: „Wir sind erleichtert, dass endlich eine Einigung erzielt wurde und unsere Unternehmen die dringend benötigten Hilfen in Anspruch nehmen können. Man muss aber in aller Deutlichkeit festhalten, dass der Zuschuss in der vorgestellten Form bei vielfach höheren Energiekosten und der weiter steigenden CO2-Bepreisung nicht ausreichen wird. Es braucht daher eine langfristige Perspektive, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Zeiten von dauerhaft hohen Energiepreisen und einer schwächelnden Wirtschaft zu erhalten.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Matthias Pfeiler, BA

Pressesprecher

+43 1 505 47 96

m.pfeiler @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at