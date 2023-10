Fahrbahn- und Mauersanierung L 6186

Bereich „Zogelsbach“ bei Maria Seesal in Ybbsitz

St. Pölten (OTS) - Die Verkehrssicherheit auf der Landestraße L 6186 im Bereich „Zogelsbach“ bei Maria Seesal im Gemeindegebiet von Ybbsitz wurde durch eine Sanierung der Fahrbahn samt Erneuerung einer Bachmauer wesentlich erhöht. Die L 6186 wies von Kilometer 4,46 bis Kilometer 4,87 massive Schäden an der Fahrbahnkonstruktion und an einer, in diesem Bereich befindlichen Bachmauer auf. Aus diesen Gründen hat das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) eine Fahrbahnsanierung inklusive Erneuerung der Stützmauer im betreffenden Bereich beschlossen.

Die bestehende Fahrbahnkonstruktion wurde über den gesamten Baulosbereich abgefräst und anschließend der bituminöse Aufbau erneuert. Im Vorfeld wurden sämtliche Entwässerungseinrichtungen adaptiert und eine schadhafte Stützmauer zur Ortschaft Schwarzois abgetragen und neu errichtet. Die Gesamtlänge des sanierten Teilabschnittes an der L 6186 betrug rund 400 Meter.

Die Arbeiten führten die Firma Strabag aus St. Peter in der Au, die Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs und Firmen aus der Region durch, haben im Juli begonnen und konnten Anfang Oktober abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung und Stützmauersanierung von rund 220.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

