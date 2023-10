Neuer Citroën Ë-C3. Das erste erschwingliche Elektrofahrzeug in Europa

Produziert in Europa +++ Marktstart Frühling 2024 +++ ab 23.300 Euro inkl. MWSt.

Wien (OTS) -

Klassenbester Komfort: Erstmalig im Kleinwagensegment mit Citroën Advanced Comfort®

Federung und neuen Citroën Advanced Comfort-Sitzen

Entspannt elektrisch: 44-kWh-Batterie mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 320 km[1] kann an

einem 100-kW-Schnelllader von 20 auf 80 Prozent in nur 26 Minuten geladen werden

Überzeugend ausgestattet: Umfassendes Portfolio an Ausstattungen und innovativen Lösungen wie der neuen C-ZEN LOUNGE, einer Neuerfindung des Armaturenbretts

Einfach europäisch: In Europa entwickelt und in Europa gebaut

Preis-Leistung für alle: Ab Listenpreis 23.300, - Euro[1], damit macht Citroën elektrische Mobilität leistbar und verspricht eine noch erschwinglichere Variante mit bis zu 200 km1 Reichweite ab Listenpreis 19.990,- Euro[1] im Jahr 2025



Neue Markenidentität: Das erste Modell mit neuer Citroën-Designsprache und Markenlogo

Marktstart Frühling 2024 im zweiten Quartal

Mit der Enthüllung der vierten Generation des C3 stellt Citroën die Standards für in Europa entwickelte und gefertigte Fahrzeuge des B-Segments auf den Kopf. Der vollelektrische ë-C3 bietet klassenbesten Komfort, ein entspanntes Elektroerlebnis, eine herausragende Ausstattung sowie ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Produziert wird er in Europa.

Citroën läutet mit dem vollelektrischen ë-C3 die bereits vierte Generation des Modells ein, das seit Einführung der ersten Generation im Jahr 2002 mehr als 5,6 Millionen Mal verkauft worden ist. Der C3 ist das beliebteste Citroën Modell und macht 29 Prozent des europäischen Verkaufsvolumens der Marke aus. Im Jahr 2022 erreichte der C3 einen Anteil von 11 Prozent am B-Segment-Markt in Europa.

Für Citroën beginnt mit dem neuen ë-C3 ein neues Kapitel. Die mutige Marke erfindet sich selbst neu, um die Herausforderungen der E-Mobilität offensiv anzugehen. Mit dem ersten in Europa entworfenen und produzierten vollelektrischen B-Hatchback für Kund:innen, die die Vorteile der emissionsfreien Mobilität zu einem fairen und erschwinglichen Preis nutzen möchten, wird Elektromobilität für alle zugänglich gemacht.

Thierry Koskas, CEO Citroën, erklärt: „Erschwingliche Fahrzeuge anzubieten, war schon immer ein wichtiger Teil der DNA von Citroën. Doch die Kundenerwartungen an Fahrzeuge im B-Segment haben sich geändert, insbesondere durch die steigende Beliebtheit von SUVs und dem zunehmenden Wunsch, in und außerhalb unserer Städte elektrisch zu fahren. Es ist für europäische Fahrzeughersteller schwieriger geworden, diese Erwartungen zu erfüllen. Mit dem neuen, vollelektrischen ë-C3 für europäische Käufer:innen wagt Citroën genau das: ein frisches, dynamisches und komfortables Fahrzeug aus dem B-Segment, das umfassend ausgestattet ist, speziell für Europa entwickelt wurde und in Europa produziert wird und das zu Preisen ab 23.300,- Euro auch noch erschwinglich ist.“

BESTER KOMFORT IN SEINER KLASSE

Der ë-C3 bietet ein komfortables Fahrgefühl durch die Kombination des bewährten Citroën Advanced Comfort® Fahrwerks mit den neuen Citroën Advanced Comfort® Sitzen.

Höher und quadratischer, aber mit ähnlichem Profil: Der neue ë-C3 bietet kompromisslosen Komfort, eine höhere Fahrposition (+100 mm im Vergleich zum durchschnittlichen B-Segment Modell), um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, eine höhere Bodenfreiheit sowie äußere Schutzelemente, die den Kundenwünschen entsprechen.

NEUER Ë-C3 MIT PROGRESSIVEN HYDRAULISCHEN DÄMPFERN

Zum ersten Mal in der Geschichte der Schräghecklimousine C3 stattet Citroën alle Versionen des neuen, rein elektrischen ë-C3 serienmäßig mit dem innovativen und exklusiven Citroën Advanced Comfort® Fahrwerk aus.

Für Fahrer:innen und Insass:innen unsichtbar, sorgen die progressiven hydraulischen Dämpfer für ein einzigartiges Komfortgefühl. Dank der sanften Abstimmung der Federung entsteht an Bord das Gefühl, über Fahrbahnunebenheiten hinwegzugleiten. Bei diesem System werden in Verbindung mit dem Stoßdämpfer und der Feder anstelle mechanischer Anschläge zwei progressive hydraulische Stoßdämpfer verwendet − einer für die Kompression, der andere für die Dekompression (oder Zugstufe).

Das bewährte System arbeitet in zwei Stufen. Bei leichter Kompression und Dekompression steuern Feder und Stoßdämpfer die vertikalen Bewegungen gemeinsam, ohne dass die hydraulischen Anschläge eingreifen müssen. Bei starken Stößen arbeiten die Feder und der Stoßdämpfer mit den hydraulischen Anschlägen zusammen, um die Bewegung allmählich zu verlangsamen und Stöße am Ende des Bereichs auszugleichen. Im Gegensatz zu einem mechanischen Anschlag, der Energie aufnimmt und einen Teil davon als Stoß zurückgibt, absorbiert der hydraulische Anschlag diese Energie und gibt sie wieder ab.

„Komfort ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA von Citroën. Er ist für uns sehr wichtig, weil er für unsere Kund:innen sehr wichtig ist. Deshalb haben wir außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um den neuen C3 zum komfortabelsten Fahrzeug im B-Segment zu machen, mit Citroën eigenen Innovationen wie Neuversionen unserer Citroën Advanced Comfort® Sitze und – zum ersten Mal im C3 – unserer Citroën Advanced Comfort® Federung“, sagte Laurence Hansen, Citroën Product and Strategy Director.

WOHNLICHES INTERIEUR FÜR DEN BESTEN KOMFORT

Der geräumige Innenraum wurde mit schlichten, aber raffinierten Oberflächen gestaltet, um ein Ambiente zu schaffen, das einem heimischen Wohnzimmer ähnelt. Die neuen Citroën Advanced Comfort® Sitze des neuen ë-C3 sind speziell auf das Fahrzeug abgestimmt und bieten durch die Verwendung von zusätzlichem Schaumstoff sowohl ein angenehmes und weiches Sitzgefühl als auch Halt. Die Insassen haben das Gefühl, in einem bequemen Sessel zu sitzen, der sie an Ort und Stelle hält und sie von den Unebenheiten der Straße isoliert. Der hochverdichtete Schaumstoff im Kern der Sitze sorgt für optimalen Komfort, insbesondere bei längeren Fahrten.

Mit einer Höhe von 1,57 m bietet das neue Design auf den vorderen Sitzen 30 mm mehr Kopffreiheit für eine höhere, souveränere Fahrposition und ein besseres Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Fahrer:innen und Beifahrer:innen profitieren von einer besseren Sicht nach außen, was das Wohlbefinden an Bord steigert. Tatsächlich ist der neue ë-C3 in fast jeder Hinsicht geräumiger als sein Vorgänger, obwohl er nur 19 mm länger und 6 mm breiter ist. Die Ellbogenfreiheit der Fondpassagiere ist um 19 mm und die der Frontpassagiere um 21 mm größer als im Marktdurchschnitt, während die Kniefreiheit auf den Rücksitzen die beste in der Klasse ist und mindestens 20 mm über dem Durchschnitt liegt.

Der Transport von Gegenständen und Gepäck ist im neuen ë-C3 ganz einfach. Sein größerer Innenraum ist mit nützlichen und intelligenten Ablageflächen in den Türverkleidungen, der Mittelkonsole und unter der Mittelarmlehne ausgestattet, während für die Mittelkonsole eine kabellose Ladematte erhältlich ist (serienmäßig bei den MAX-Versionen). Die komfortable 60:40-Rücksitzlehne (serienmäßig bei der MAX-Version) und eine Breite zwischen den hinteren Radkästen von 1.015 mm sorgen dafür, dass auch größere Gegenstände transportiert werden können. Das großzügige Gepäckvolumen von 310 Litern hinter den Rücksitzen ist für die meisten Einkaufstouren ausreichend.

Mit einer Höhe von 1,57 m (ohne Dachträger) ist der neue ë-C3 höher als sein Vorgänger und profitiert von einer SUV-ähnlichen Bodenfreiheit, die das Ein- und Aussteigen erleichtert und ein sicheres Fahrverhalten über Bodenwellen, Bordsteinkanten und Schlaglöcher bietet, die im Stadtverkehr und in Vororten häufig vorkommen. Die Bodenfreiheit des vollelektrischen ë-C3 beträgt 163 mm im Vergleich zu 135 mm beim Vorgängermodell.

2. ENTSPANNTES ELEKTRISIERENDES LEBEN

Der 83 kW/113 PS starke Elektromotor liefert Leistung und Drehmoment für tägliche Fahrten und lange Strecken, während das 44-kWh-LFP Batteriepaket eine WLTP-Reichweite von bis zu 320 km ermöglicht.

100-kW-Gleichstrom-Schnellaufladung von 20 auf 80 Prozent Kapazität in nur rund 26 Minuten. Einfacher Zugang zu mehr als 540.000 Ladestationen in ganz Europa

Die vernetzte Navigation mit der neuen ë-ROUTES App sorgt für kürzere Fahrzeiten und ein zuverlässigeres „Live-Ladenetz“, auf das jederzeit zugegriffen werden kann.

Die kosteneffiziente BEV-Plattform, die Stellantis erstmals zum Einsatz bringt, nutzt ein 44-kWh-LFP-Batteriepaket (Lithium-Ferro-Phosphat), um eine WLTP-Reichweite von bis zu 320 km zu erzielen. Die 100-kW-Gleichstrom-Schnellladefunktion ermöglicht das Aufladen von 20 auf 80 Prozent Kapazität in rund 26 Minuten.

Das normale Aufladen mit Wechselstrom von 20 Prozent auf 80 Prozent dauert etwa 4 Stunden und 10 Minuten bei einer Leistung von 7 kW bzw. rund 2 Stunden und 50 Minuten, wenn 11 kW zur Verfügung stehen. Mit dem standardmäßig mitgelieferten Mode-3-Kabel kann sowohl zu Hause als auch an öffentlichen Ladestationen aufgeladen werden. Mithilfe des Kabels kann das Fahrzeug entweder an einer einphasigen 7,4-kW- oder einer dreiphasigen 11-kW-Wall Box aufgeladen werden.

Mit seinem 83 kW (113 PS) starken Motor und dem vollautomatischen Getriebe, das das Fahrzeug in rund 11 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, und einer vorläufigen Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h bietet der neue ë-C3 mehr als genug Kraft und Leistung, um den Alltag und den Verkehr zu bewältigen, insbesondere in Städten und Vororten.

Mit der neuen ë-ROUTES App können die Nutzer:innen ihre Fahrten planen, den Ladestatus und den Ladezustand der Batterie in Echtzeit überwachen und eine umfassende Navigation genießen. Diese App wurde speziell für Citroën Elektrofahrzeuge entwickelt und ist Teil des „Connect Plus“-Abonnements für vernetzte Dienste der Marke. Mit der MyCitroën App können Fahrer:innen des ë-C3 auch Ladezeiten verwalten, das Fahrzeug vorheizen oder vorkühlen sowie den Batteriestand und den Standort überprüfen.

Fahrer:innen des neuen, rein elektrisch angetriebenen ë-C3, die sich für die „Connect Plus“-Option entscheiden, profitieren von einer Reihe spezieller neuer Tools, die ein stressfreies Fahrerlebnis ermöglichen:

Die Citroën ë-ROUTES App wurde speziell für Citroën Elektrofahrzeuge entwickelt und bietet den Fahrer:innen eine effiziente Routenplanung, eine einfache Überwachung des Batteriestands und Live-Ladenetzdaten. Mit dieser integrierten App können die Nutzer:innen sicher sein, dass die Fahrtzeiten verkürzt werden, dass die besten und zuverlässigsten Live-Ladenetzdaten zur Verfügung stehen, dass sie immer wissen, wie viel Prozent der Batterieleistung bei der Ankunft noch vorhanden ist, und dass die Umleitung bei Bedarf automatisch erfolgt.

wurde speziell für Citroën Elektrofahrzeuge entwickelt und bietet den Fahrer:innen eine effiziente Routenplanung, eine einfache Überwachung des Batteriestands und Live-Ladenetzdaten. Mit dieser integrierten App können die Nutzer:innen sicher sein, dass die Fahrtzeiten verkürzt werden, dass die besten und zuverlässigsten Live-Ladenetzdaten zur Verfügung stehen, dass sie immer wissen, wie viel Prozent der Batterieleistung bei der Ankunft noch vorhanden ist, und dass die Umleitung bei Bedarf automatisch erfolgt. E-Remote ermöglicht es den Nutzer: innen, ihre MyCitroën App als Fernbedienung für ihren ë-C3 zu verwenden, um das Fahrzeug vor der Abfahrt vorzuheizen oder vorzukühlen, Ladepläne zu verwalten, den Ladestatus zu überwachen und den Fahrzeugstandort anzuzeigen.

Das Fahrzeug wird automatisch mit ë-ROUTES gekoppelt, wenn der/die Besitzer:in seine Daten in seinem/ihrem MyCitroën-Konto eingibt.



3. VIELSEITIG AUSGESTATTET

Der neue, vollelektrische ë-C3 überrascht mit einem umfassenden Ausstattungsportfolio und intelligenten Lösungen, die den Fokus auf kompromisslosen Komfort legen.

Die C-Zen Lounge mit Citroën Head-Up Display und kompaktem Lenkrad erfindet das Armaturenbrett neu und ersetzt das traditionelle Kombiinstrument. Sie ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Informationen, ohne den Blick von der Straße zu wenden.

Die integrierte Smartphone-Halterung ermöglicht dem Fahrer, eine spezielle neue App mithilfe der drahtlosen NFC-Technologie (Near Field Communication) für Infotainment automatisch zu starten.

Eine breite Palette von Citroën Fahrerassistenzfunktionen, die jetzt in allen Versionen eingebaut sind, bietet Komfort, Sicherheit und Unterstützung.

Für die Design- und Ingenieurteams des vollelektrischen ë-C3 war es eine klare Priorität, einen in seiner Klasse führenden Komfort und eine ruhige Umgebung für alle an Bord zu schaffen. Ebenso wichtig war es, diesen in Europa entworfenen und produzierten B-Hatchback mit einer überraschend umfassenden Ausstattung und intelligenten Lösungen zu versehen, die den Kundenbedürfnissen gerecht werden.

C-ZEN LOUNGE

Neue Maßstäbe für die Innenraumgestaltung zu setzen, war ein vorrangiges Ziel. Der neue ë-C3 verfügt über die C-Zen Lounge, ein innovatives, geräumiges und gut ausgestattetes Interieur, das das traditionelle Armaturenbrett neu erfindet und ein hohes Maß an Komfort bietet.

Mit der Einführung der C-Zen Lounge haben Fahrer:innen und Beifahrer:innen einen klaren und übersichtlichen Blick nach vorne, als ob sie durch einen weiten Bogen blicken würden, dank der großen Windschutzscheibe und der horizontalen Blende, die sich dynamisch über das gesamte Fahrzeug erstreckt und von den für Citroën typischen vertikalen Lüftungsschlitzen flankiert wird. Das Armaturenbrett ist in zwei Ebenen unterteilt: oben die technischen Elemente, unten ein gemütlicher, stoffbezogener Bereich im „Sofa-Design-Stil“.

Eine echte Neuerung im oberen Bereich des Armaturenbretts ist das Fehlen eines traditionellen Kombiinstruments. Im neuen, vollelektrischen ë-C3 kommt erstmals ein neues Citroën Head-Up-Display zum Einsatz, das die Fahrzeuginformationen auf einen glänzend schwarzen Bereich zwischen dem oberen Teil des Armaturenbretts und dem unteren Teil der Windschutzscheibe reflektiert. Diese intelligente Lösung stellt sicher, dass keine doppelten Informationen angezeigt werden, wie es bei einem Head-Up-Display und einem Kombiinstrument der Fall wäre. Der/die Fahrer:in kann so problemlos auf alle wichtigen Informationen zugreifen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Das kompakte neue Multifunktionslenkrad ist kleiner und handlicher und lässt sich in Reichweite und Neigung verstellen, so dass das Citroën Head-Up-Display bei der Bedienung nicht verdeckt wird.

In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein 10,25-Zoll-Farb-Infotainment-Bildschirm, der leicht zum/zur Fahrer:in hingeneigt ist, während „My Citroën Play mit Smartphone-Station“ mit einer speziellen App als Standardausrüstung für Besitzer:innen der YOU-Version angeboten wird, um über ihr eigenes Gerät auf Musik, Radio, Anrufe und Navigation zuzugreifen.

Der mit Stoff bezogene und sanft geschwungene horizontale Bereich im „Sofa-Design-Stil“ soll dem Cockpit Wärme und Charakter verleihen und gleichzeitig das Gefühl von Komfort und Gelassenheit verstärken.

„Wir sind sehr stolz auf den geräumigen Innenraum, insbesondere auf unsere neue Blende mit ihrer Gegenüberstellung zwischen dem cleaneren, technischen oberen Bereich und dem wärmeren unteren Bereich im ‚Sofa-Design-Stil‘. Es ist in diesem Segment selten, dass der obere Teil des Armaturenbretts auf der linken und rechten Seite so aufgeräumt wirkt, und das haben wir mit der Einführung unserer neuen C-Zen Lounge mit Citroën Head-Up Display erreicht. Indem wir den zentralen Infotainment-Bildschirm oder die Smartphone-Station in der Mitte platziert haben, mussten wir diese auch nicht auf eine unpraktische Weise integrieren“, so Boris Reinmöller, Project Design Manager.

NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT

Obwohl es sich um ein relativ kompaktes Fahrzeug handelt, legt der vollelektrische ë-C3 großen Wert auf die vernetzte Infotainment-Auswahl. Diese zeichnet sich durch eine einfache Bedienung durch die Insass:innen und einen schnellen Zugriff auf intelligente, nützliche Funktionen aus, die Kund:innen benötigen, um einfach zu reisen und ihr vernetztes Leben nahtlos zu leben.

Instinktive Bedienelemente am Lenkrad sowie eine „Home“-Taste bei allen Versionen sorgen für ein stressfreies Fahrerlebnis am Steuer. Das Infotainment-System ist in zwei Ausführungen erhältlich:

My Citroën Play mit Smartphone-Station gehört zur Serienausstattung der YOU-Modelle und verfügt über eine integrierte Smartphone-Halterung, die es den Fahrer:innen ermöglicht, ihr Gerät anzudocken und automatisch eine spezielle neue App mithilfe der drahtlosen NFC-Technologie (Near Field Communication) zu starten. Über diese App können die Besitzer:innen mit ihrem Gerät auf Verknüpfungen zu Telefon-, Radio-, Navigations- und Musik-App-Diensten zugreifen. Die Bedienelemente am Lenkrad des ë-C3 sorgen dafür, dass die Fahrer:innen die Hände am Lenkrad behalten, und die „Home“-Taste macht es einfach, zur Startseite der App zurückzukehren.

gehört zur Serienausstattung der YOU-Modelle und verfügt über eine integrierte Smartphone-Halterung, die es den Fahrer:innen ermöglicht, ihr Gerät anzudocken und automatisch eine spezielle neue App mithilfe der drahtlosen NFC-Technologie (Near Field Communication) zu starten. Über diese App können die Besitzer:innen mit ihrem Gerät auf Verknüpfungen zu Telefon-, Radio-, Navigations- und Musik-App-Diensten zugreifen. Die Bedienelemente am Lenkrad des ë-C3 sorgen dafür, dass die Fahrer:innen die Hände am Lenkrad behalten, und die „Home“-Taste macht es einfach, zur Startseite der App zurückzukehren. My Citroën Drive mit 10,25-Zoll-Touchscreen ist serienmäßig bei der MAX-Version. Der zentrale, ergonomisch gestaltete 10,25-Zoll-Farbbildschirm nutzt eine von Smartphones inspirierte Widget-Architektur, um über virtuelle Shortcuts Zugriff auf die wichtigsten Navigations-, Telefon-, Radio-, App- und Medienfunktionen zu bieten. Die drahtlose WiFi-Funktion ermöglicht die Spiegelung von Smartphones und die Kompatibilität mit Apple CarPlay und Android Auto.

Kund:innen können sich für eine oder beide Connected Services-Abonnements entscheiden, um ihr System über ihr MyCitroën-Konto optimal zu nutzen, während sie das Internet oder die MyCitroën App verwenden.

„Connect One“ ist kostenlos und bietet sofortigen Zugang zu ë-Call und Citroën Assistance, zu Fernwartungsdiensten und zu einem digitalen Benutzerhandbuch.

Für eine geringe monatliche Gebühr nach einem kostenlosen einjährigen Testzeitraum bietet „Connect Plus“ zusätzlich Echtzeit-Verkehrsinformationen, um sicherzustellen, dass der/die Fahrer:in die optimale Route für seine/ihre Fahrten wählen kann, da Alternativen auf der Grundlage des zu erwartenden Verkehrsflusses und aktueller Staus berechnet und vorgeschlagen werden. Das System zeigt zudem Stadtinformationen in 3D an (drei Jahre lang kostenlos).

Beide Versionen des neuen ë-C3 und ihre jeweiligen serienmäßigen Infotainmentsysteme (My Citroën Play mit Smartphone-Station, My Citroën Play Plus mit 10-Zoll-Touchscreen, My Citroën Drive mit 10-Zoll-Touchscreen) sind mit der Citroën ë-ROUTES-App kompatibel.

SICHERES FAHREN MIT INNOVATIVEN FAHRERASSISTENZSYSTEMEN

Der neue Citroën ë-C3 verfügt über ein umfassendes Angebot an modernsten Fahrerassistenzsystemen, bei denen die Sicherheit und das Wohlbefinden von Fahrer:innen und Insass:innen im Mittelpunkt stehen:

Active Safety Brake ist ein Notbremssystem, das bei Tag und Nacht von 5 bis 135 km/h funktioniert und dazu beiträgt, Verletzungen von Fahrzeuginsass:innen sowie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen zu vermeiden.

ist ein Notbremssystem, das bei Tag und Nacht von 5 bis 135 km/h funktioniert und dazu beiträgt, Verletzungen von Fahrzeuginsass:innen sowie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen zu vermeiden. Active Lane Departure Warning System hilft dem/der Fahrer:in, die korrekte Position zwischen den Fahrbahnmarkierungen beizubehalten, indem es entweder die Lenkung sanft korrigiert, wenn das Fahrzeug von der Spur abweicht, oder den/der Fahrer:in bei niedrigeren Geschwindigkeiten vor dem Abweichen warnt. Er funktioniert zwischen 60 und 180 km/h und wird deaktiviert, wenn der Blinker betätigt wird.

hilft dem/der Fahrer:in, die korrekte Position zwischen den Fahrbahnmarkierungen beizubehalten, indem es entweder die Lenkung sanft korrigiert, wenn das Fahrzeug von der Spur abweicht, oder den/der Fahrer:in bei niedrigeren Geschwindigkeiten vor dem Abweichen warnt. Er funktioniert zwischen 60 und 180 km/h und wird deaktiviert, wenn der Blinker betätigt wird. Driver Attention Alert informiert den/die Fahrer:in, wenn die Fahrspur des Fahrzeugs nicht eingehalten wird. Diese zweistufige Warnung erkennt zunächst ein Schwanken des Fahrzeugs und warnt den/die Fahrer:in mit einem Ton und der Meldung „Fahren Sie vorsichtig“. Es ertönt ein zusätzlicher Warnton und die Meldung „Gefährliches Fahren“, sobald vier Schwankungen erkannt werden. Coffee Break Alert weist den/die Fahrer:in darauf hin, dass er nach 2 Stunden ununterbrochener Fahrt mit mehr als 65 km/h eine Pause einlegen sollte, und wird danach jede Stunde wiederholt, wenn keine Pause eingelegt wird.

informiert den/die Fahrer:in, wenn die Fahrspur des Fahrzeugs nicht eingehalten wird. Diese zweistufige Warnung erkennt zunächst ein Schwanken des Fahrzeugs und warnt den/die Fahrer:in mit einem Ton und der Meldung „Fahren Sie vorsichtig“. Es ertönt ein zusätzlicher Warnton und die Meldung „Gefährliches Fahren“, sobald vier Schwankungen erkannt werden. weist den/die Fahrer:in darauf hin, dass er nach 2 Stunden ununterbrochener Fahrt mit mehr als 65 km/h eine Pause einlegen sollte, und wird danach jede Stunde wiederholt, wenn keine Pause eingelegt wird. Speed Limit Recognition liest Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und zeigt diese auf dem Citroën Head-Up Display an, um den/die Fahrer:in zu informieren. Dieses intelligente System nutzt die im Navigationssystem gespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzungsdaten und kann auch temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder lesen. Der Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer ermöglicht es dem/der Fahrer:in, seine Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen, um die Vorschriften einzuhalten.

liest Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und zeigt diese auf dem Citroën Head-Up Display an, um den/die Fahrer:in zu informieren. Dieses intelligente System nutzt die im Navigationssystem gespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzungsdaten und kann auch temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder lesen. Der ermöglicht es dem/der Fahrer:in, seine Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen, um die Vorschriften einzuhalten. Die elektrische Parkbremse (EPB) wird automatisch aktiviert, wenn der Motor abgestellt wird, und löst sich automatisch, wenn das Gaspedal betätigt wird. Der/die Fahrer:in kann die EPB manuell über einen Bedienhebel in der Mittelkonsole betätigen. Darüber hinaus hält der Berganfahrassistent das Fahrzeug an Steigungen von mehr als 3 Prozent für einige Sekunden fest, um den/die Fahrer:in vor ungewollten Rollbewegungen zu schützen.

(EPB) wird automatisch aktiviert, wenn der Motor abgestellt wird, und löst sich automatisch, wenn das Gaspedal betätigt wird. Der/die Fahrer:in kann die EPB manuell über einen Bedienhebel in der Mittelkonsole betätigen. Darüber hinaus hält der das Fahrzeug an Steigungen von mehr als 3 Prozent für einige Sekunden fest, um den/die Fahrer:in vor ungewollten Rollbewegungen zu schützen. Intelligente Scheinwerfer nutzen die Kamera in der Windschutzscheibe, um automatisch zwischen Abblend- und Fernlicht umzuschalten, wenn entgegenkommende Fahrzeuge erkannt werden, um sie sicher zu passieren.

nutzen die Kamera in der Windschutzscheibe, um automatisch zwischen Abblend- und Fernlicht umzuschalten, wenn entgegenkommende Fahrzeuge erkannt werden, um sie sicher zu passieren. Einparksensoren hinten warnen den/die Fahrer:in beim Rückwärtsfahren akustisch vor Hindernissen, einschließlich Kindern. Eine Rückfahrkamera wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, um einen Blick hinter das Fahrzeug zu ermöglichen und den/die Fahrer:in über den 10,25-Zoll-Farbbildschirm (sofern vorhanden) vor möglichen Hindernissen zu warnen.

4. GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Der ë-C3 mit einer Reichweite von bis zu 320 km nach WLTP wird in vielen europäischen Märkten bereits ab 23.300,- Euro angeboten werden, da Citroën sein Ziel, vollelektrische Mobilität für alle zugänglich zu machen, stetig vorantreibt.

Die Kunden haben die Wahl zwischen den zwei gut ausgestatteten Versionen YOU und MAX.

Der ë-C3 mit bis zu 200 km Reichweite nach WLTP wird 2025 auf den Markt kommen und ab 19.990,- Euro erhältlich sein.

NEUE PLATTFORM FÜR MEHR KOSTENEFFIZIENZ

Zum ersten Mal in Europa hat Citroën den neuen Citroën ë-C3 auf einer Plattform entwickelt, die von Anfang an für einen rein elektrischen Antriebsstrang ausgelegt ist. Das Fahrzeug basiert auf einer Version der hochflexiblen globalen „Stellantis Smart Car“-Plattform, die es Citroën ermöglicht, den neuen ë-C3 zu Preisen ab 23.300,- Euro anzubieten.

„Unsere globale Smart Car Plattform ist äußerst effizient und wir nutzen ihre Möglichkeiten bereits außerhalb Europas durch neue regional-spezifische Citroën Modelle in Märkten wie Indien und Südamerika. Sie war der ideale Ausgangspunkt für die neue ë-C3 Baureihe in Europa und obwohl sie von Anfang an für den reinen Elektrobetrieb konzipiert wurde, ist sie flexibel genug, um sowohl Verbrennungsmotoren als auch größere und kleinere Fahrzeuge, einschließlich SUVs, zu unterstützen“, sagte Laurence Hansen, Citroën Product and Strategy Director.

FAIRE PREISE UND VEREINFACHTE AUSWAHL

Eine der wichtigsten Prioritäten war es, den Kund:innen die Kaufentscheidung zu erleichtern. In vielen europäischen Märkten wird der neue Citroën ë-C3 in der Einstiegsversion YOU ab 23.300,- Euro angeboten.

„Der Kauf eines neuen Autos kann sich als schwierig erweisen, wenn es darum geht, die oft riesige Auswahl an Versionen und Optionen zu verstehen, aus denen die Kund:innen wählen können und für die sie bezahlen müssen. Wir bei Citroën wollen den gesamten Prozess für die Kund:innen einfacher und fairer gestalten, indem wir ein intelligentes Konzept für Serienausstattungen entwickeln und mehr Transparenz bei der Preisgestaltung schaffen“, so Nicolas Monnot, Citroën Vice President Global Pricing & Performance.

Der neue, vollelektrische ë-C3 wird für seine europäischen Kund:innen in einer gestrafften Palette von lediglich zwei gut ausgestatteten Versionen – YOU und MAX – erhältlich sein.

Bereits die Einstiegsversion YOU verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung, darunter LED-Frontscheinwerfer, Citroën Advanced Comfort® Fahrwerk, Active Safety Brake, das neue Citroën Head-Up-Display, My Citroën Play mit Smartphone-Station für Infotainment, elektrische Außenspiegel, automatische Lichtfunktion, Einparkhilfe hinten, Heckspoiler, Tempomat, manuelle Klimaanlage und 6 Airbags.

Die Topversion MAX bietet unter anderem zusätzlich 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Rückleuchten, Sichtschutzverglasung hinten, Citroën Advanced Comfort®-Sitze, 60/40 umklappbare Rücksitzbank, 10,25-Zoll-Farbbildschirm mit Smartphone-Spiegelung Klimaautomatik, beheizte Außenspiegel,3D-Navigation, kabellose Smartphone-Aufladung, Rückfahrkamera, elektrochrome Rückspiegel und elektrische Fensterheber hinten.

Der neue Citroën ë-C3 kommt in fünf markanten und hochwertigen Lackierungen auf den Markt: Banquise-Weiß, Montecarlo-Blau, Elixir-Rot, Mercury-Grau und Perla-Nera-Schwarz. Das für Citroën charakteristische andersfarbige Dach wird serienmäßig in Schwarz oder Weiß für die Version MAX angeboten, wobei die Abgrenzung an der C-Säule einer scharfen, in das Blech der C-Säule eingelassenen Formlinie folgt.

STÄRKUNG DER MARKE IN EUROPA

Der neue ë-C3 ist das erste Fahrzeug im vollelektrischen B-Segment, das ein europäischer Hersteller in dieser Preisklasse in der Region anbietet. Er wurde in Europa entwickelt – im Citroën Studio im Stellantis Automotive Design Network in Velizy-Villacoublay bei Paris – und wird in Europa im Stellantis Werk Trnava in der Slowakei gefertigt. Der neue Citroën ë-C3 kommt im zweiten Quartal 2024 in den Handel.

Während Citroën davon ausgeht, dass der neue ë-C3 den Markt für in Europa entwickelte und gebaute B-Segment Fließhecklimousinen aufmischen wird, gibt es weitere gute Nachrichten für Autokäufer:innen, die einen noch günstigeren Einstieg in das vollelektrische Fahren in der Stadt suchen. Das neue Modell mit bis zu 320 km Reichweite nach WLTP wird bis 2025 durch eine Version mit bis zu 200 km Reichweite nach WLTP ergänzt, so dass der neue Citroën ë-C3 mit einem Preis von 19.990,- Euro noch erschwinglicher wird.

Er steht an der Spitze einer Familie neuer Modelle, die eine wichtige Rolle bei der Aufwertung der europäischen Produktpalette und der Markenwerte von Citroën spielen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens im Herzen des Marktes weiter stärken werden.

„Unser Ziel ist es, die Präsenz von Citroën in Europa auf einen Marktanteil von mindestens fünf Prozent auszubauen. Die Aufnahme des erschwinglichen neuen, vollelektrischen ë-C3 in unser Portfolio Anfang 2024 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Der neue ë-C3 spielt auch eine entscheidende Rolle bei der weiteren Stärkung von Citroëns zugänglichem Elektrifizierungsprogramm und ergänzt die mit mehr Reichweite ausgestatteten Modelle ë-C4 und ë-C4 X sowie die einzigartige Mobilitätslösung Citroën Ami“, so Thierry Koskas, CEO Citroën weiter.

5. MUTIGES DESIGN MIT NEUER MARKENIDENTITÄT

Der neue ë-C3 trägt als erstes Serienfahrzeug die neue, markantere Citroën Markensignatur mit dem großen, neuen ovalen Logo, das eine Neuinterpretation des „Doppelwinkels“ darstellt.

Der größere und mutigere ë-C3 führt stolz die neue Citroën Designsprache ein, die erstmals 2022 beim Konzeptfahrzeug Citroën Oli zu sehen war und Vertikalität mit horizontalen, technisch geformten Flächen kontrastiert.

Die vierte Generation der Citroën ë-C3 Familie für Europa wurde mit einem frischen, selbstbewussten Look komplett neu erfunden und verkörpert die neue mutige Designsprache der Marke Citroën.

Der neue Schriftzug, der erstmals 2022 beim Konzept Citroën Oli zu sehen war, kontrastiert vertikale und horizontale Elemente auf mutige, technische Weise. An der Vorderseite ist die höhere, vertikale Fläche mit einem großen, ovalen Doppelwinkel-Logo versehen, das in der Mitte prangt und auf jeder Seite durch glänzend schwarze horizontale Gitter verstärkt wird, die eine auffällige Interpretation der Doppelwinkel darstellen und von architektonischen parametrischen Designs inspiriert sind.

Ein wesentliches Element ist das unverwechselbare neue Design der Front- und Heckleuchten, das zum ersten Mal beim Konzeptfahrzeug Citroën Oli zu sehen war und eine einzigartige dreistufige Lichtsignatur mit einer vertikalen und zwei horizontalen Linsen aufweist, die fast wie Lamellen aussehen.

Die kurze, hohe und horizontale Motorhaube integriert technisch geformte Flächen, die das Licht einfangen und mit dem eher vertikalen Frontprofil kontrastieren, das in eine größere, aufrechtstehende Windschutzscheibe mündet, was dem Fahrzeug mehr Volumen verleiht und das Gefühl von Schutz verstärkt.

Im Seitenprofil sind vorne und hinten technisch geformte, unterbrochene Linien zu sehen, die über die Gürtellinie in die neuen, charakteristischen Scheinwerfer und die subtilen Rillen in den Türverkleidungen übergehen, die das Licht einfangen und das Fahrzeug optisch aufwerten.

Die charakteristische Identität setzt sich am Heck mit einer technischen Formgebung im unteren Teil der Heckklappe fort, über der sich ein horizontaler, schwarz glänzender Zierstreifen befindet, der das gleiche technische Muster in Form des Doppelwinkels aufweist, das auch auf der vertikalen Vorderseite verwendet wird und das große, mittig platzierte neue ovale Citroën Logo einrahmt. Die neuen charakteristischen Rückleuchten, die sich in die Fahrzeugecken schieben, bestehen aus zwei horizontalen und einer vertikalen Streuscheibe, die die vorderen Streuscheiben aufgreifen. Unterhalb der zu öffnenden Heckklappe ist der Stoßfänger an den Außenecken stark abgeflacht, um die Aerodynamik zu verbessern und den selbstbewussten Auftritt des Fahrzeugs weiter zu verstärken.

Größere 16- und 17-Zoll-Leichtmetallräder aus Stahl und Diamantschliff (serienmäßig bei den MAX-Versionen) sind bis in die Kotflügel geschoben, um Stabilität und Robustheit zu signalisieren, wobei das Fahrzeug mit einer Länge von lediglich 4,01 m und einer Breite von 1,76 m Breite kompakte Abmessungen behält.

„Wir sind davon überzeugt, dass der neue, vollelektrische Citroën ë-C3 das B-Hatchback-Segment verändern wird, denn wir haben die Eigenschaften herausgefunden, die Kund:innen an SUVs am meisten schätzen. Die besten dieser Eigenschaften haben wir in das Design des Modells einfließen lassen. Während die Abmessungen in Länge und Breite mit der seines Vorgängers vergleichbar sind, haben wir den ë-C3 100 mm höher gemacht, um ein besseres Gefühl von Stärke und Präsenz auf der Straße zu vermitteln. Hinzu kommen die größere Bodenfreiheit und eine höhere Sitzposition, so dass sich Fahrer:innen und Passagiere beim Überfahren von Schlaglöchern, Randsteinkanten und anderen Hindernissen auf den heutigen Straßen wohler fühlen“, so Pierre Leclercq, Head of Citroën Design.

FOTOS:

Große Auswahl an Fotos honorarfrei erhältlich auf der Citroën-Pressewebsite:

https://www.ots.at/redirect/stellantis9

Fotocredit:

(c) Automobiles Citroën

[1] Vorläufige Angabe. Das genannte Modell ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (17.10.23) noch nicht zum Kauf erhältlich. Sämtliche Angaben sind vorläufig und vorbehaltlich finaler Homologation

Die Marke Citroën

Seit 1919 entwickelt Citroën Automobile, Technologien und Mobilitätslösungen, um auf gesellschaftliche Entwicklungen zu antworten. Als mutige und innovative Marke stellt Citroën Gelassenheit und Komfort in den Mittelpunkt des Kundenerlebnisses. Citroën bietet eine breite Modellpalette − vom einzigartigen Ami über Limousinen und SUVs bis hin zu Nutzfahrzeugen. Die meisten Modelle sind auch mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb erhältlich. Citroën ist weltweit in 101 Ländern mit einem Netzwerk aus insgesamt 6.200 Verkaufs- und Servicestellen vertreten.

www.media.stellantis.com/at-de/citroen

Rückfragen & Kontakt:

Citroën Österreich GmbH



Andreas Blecha

0664 801 33 1088

andreas.blecha @ stellantis.com



Christoph Stummvoll

0676-83 494 300

christoph.stummvoll @ stellantis.com