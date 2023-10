Wechsel in der Geschäftsführung im Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna

Pavol Dobrocky folgt Philipp von Lattorff

Wien (OTS) - Mit 1. Jänner 2024 übernimmt Pavol Dobrocky die Geschäftsführung des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV). Er folgt Philipp von Lattorff nach, der in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Am Wiener Standort befindet sich das globale Krebsforschungszentrum, einer von weltweit vier Produktionsstandorten für Biopharmazeutika und die Unternehmenszentrale für mehr als 30 Länder Mittel- und Osteuropas, Zentralasiens sowie die Schweiz und Israel.

Pavol Dobrocky ist derzeit als Country Managing Director von Boehringer Ingelheim für die Region Greater China (China, Hongkong, Taiwan) verantwortlich. Der gebürtige Slowake startete seine Karriere bei Boehringer Ingelheim vor 25 Jahren im RCV als Country Manager in der Slowakei. Vor seiner Tätigkeit in China leitete Dobrocky ein globales Transformationsprojekt und hatte mehrere Funktionen wie General Manager in Russland und regionale Führungsaufgaben im Regional Center Vienna inne. „Mit meiner neuen Aufgabe werde ich in jene Region zurückkehren, in der meine berufliche Laufbahn begonnen hat. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Boehringer Ingelheim RCV leisten zu dürfen“, so der neue Generaldirektor.

„Mit Pavol Dobrocky steht ein erfahrener Pharma-Manager an der Spitze des RCV, der die Region sehr gut kennt und versteht. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, meint Philipp von Lattorff, Aufsichtsratsvorsitzender des Boehringer Ingelheim RCV. Lattorff selbst wurde von der Unternehmensleitung in Ingelheim mit Juli 2023 als Vorsitzender in den Aufsichtsrat der Boehringer Ingelheim RCV GmbH berufen.

Bis Ende des Jahres übernimmt Derek O’Leary interimistisch auch die operativen Agenden des Generaldirektors. „Ich danke Derek O’Leary, dass er neben seiner Aufgabe als ‚Head of Finance and Administration‘ auch die Geschäftsführung übernommen hat. Er steuert das Unternehmen mit ruhiger Hand durch eine turbulente Zeit. Ich darf daran erinnern, dass neben Russland und der Ukraine auch Israel zum RCV gehört“, erklärt Philipp von Lattorff.

