Stegersbach: Leitbetrieb in beste Hände geben und weiterentwickeln

Als Kenner der Branche und des burgenländischen Tourismus ist ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer optimistisch für die Zukunft von Therme Stegersbach und Hotel Allegria.

Wien (OTS) - „Mit Karl Reiters visionärer Arbeit hat die ganze Region einen wirtschaftlichen Schub bekommen. Die Therme Stegersbach und das Hotel Allegria sind weit über die Grenzen des Burgenlands bekannte Flaggschiffe, die für Qualität und Unternehmertum stehen“, hält Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung und Kenner von Branche, Land und Region, zur geplanten Übernahme des Unternehmens durch das Land Burgenland fest.

Rasch Klarheit schaffen, dynamische Unternehmerpersönlichkeit an Bord holen

Diese bemerkenswerte Dynamik gelte es beizubehalten: „Es braucht eine erfahrene und visionäre Unternehmerpersönlichkeit, um die Therme Stegersbach und das Hotel Allegria in eine neue Epoche zu führen“, sieht Gratzer gute Chancen, rasch Klarheit zu schaffen und den Leitbetrieb als Wirtschaftsmotor für den Bezirk Güssing und das Südburgenland unter einer neuen Führung und mit innovativen Ideen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen: „Klarheit gibt Sicherheit. Das muss die Basis für einen neue Phase des Aufschwungs in der Region sein. Das wird gelingen“, ist Gratzer überzeugt.



