FPÖ – Schnedlitz: ÖVP-Skandalbürgermeister muss heute noch zurücktreten!

Jemand, der mit Menschen so umgeht, ist keinen Tag länger in diesem Amt tragbar

Wien (OTS) - Erst ÖVP-Kanzler Nehammer mit seinem „Burger-Eklat“-Video, und jetzt lieferte der Schrattenberger Bürgermeister Johann Bauer einen tiefen Einblick in die Welt der ÖVP. In einem gestern aufgetauchten Video war zu sehen, wie Bauer einen Bürger seiner Gemeinde als „Arschloch“ bezeichnete, ihm mit dem Rauswurf aus seinem Haus drohte und ihm auch noch versicherte, dass er einen Streit „nicht überleben“ werde. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Wir alle wissen aus den Chatnachrichten des einst mächtigen ÖVP-Strippenziehers und Kurz-Intimus Thomas Schmid, dass die ÖVP normale Menschen als ‚Pöbel‘ oder ‚Tiere‘ herabwürdigt. Der Schrattenberger Bürgermeister dürfte das verinnerlicht haben. Jemand, der so ein skandalöses Verhalten an den Tag legt, kann keinen einzigen Tag länger Bürgermeister sein und muss sofort zurücktreten.“

Die Ankündigung von Johann Bauer, er werde Ende November sein Amt ohnehin übergeben, reiche nicht aus: „Aber auch das ist offenbar eine Strategie der ÖVP. Einfach nichts tun und Gras über die Sache wachsen lassen. Aber damit darf diese Volkspartei nicht durchkommen. ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer und die niederösterreichische ÖVP-Landeschefin Mikl-Leitner müssen durchgreifen und diesen Skandalbürgermeister noch heute aus seinem Amt entfernen!“

