Feierlicher Abschluss des 5. Politik-Mentoring Programms des Landes NÖ

LR Teschl-Hofmeister: Junge Frauen werden auf ihrem Weg in die Politik tatkräftig unterstützt

St.Pölten (OTS) - Am Wochenende fand in Maria Taferl das fünfte Politik Mentoring-Programm des Landes NÖ einen feierlichen Abschluss. Über mehrere Monate hinweg wurden zwölf Frauen, die den Einstieg in die Politik suchen bzw. sich schon für eine politische Karriere entschieden haben, im Rahmen dieses Programms begleitet. Ihnen standen erfahrene Mentorinnen zur Seite, die ihr Knowhow, ihre Erfahrungen und ihr Netzwerk ehrenamtlich an künftige Politikerinnen weitergaben. „Wir nützen Mentoring, um mehr Frauen für politische Funktionen zu gewinnen und sie auf ihrem politischen Karriereweg zu begleiten. Das Ziel ist die Karriereförderung und der Wissenstransfer von erfahrenen Persönlichkeiten an Nachwuchskräfte“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die weiters erklärt:

„Das Mentoring-Programm unterstützt Frauen, die beabsichtigen eine politische Funktion zu übernehmen, fördert den Erfahrungsaustausch und vermittelt Know-how bzw. das Rüstzeug für politisches Handeln.“

Neben den Mentorschaften mit erfolgreichen Persönlichkeiten bestand das Programm aus weiteren Bausteinen: „Mentoring-Lounges“ zu wichtigen Gemeinde- und Zukunftsthemen, Seminare zur Stärkung der politischen und persönlichen Kompetenz und weiteren Gelegenheiten zu Vernetzung und Austausch. „Frauen stehen derzeit theoretisch alle Chancen in Politik und Gesellschaft offen, in der Praxis ist ihr Anteil an politischen Funktionen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl aber noch immer zu gering. Zwar sind wir mit 14,1 Prozent Bürgermeisterinnen in Niederösterreich Vorreiter, trotzdem besteht noch viel Luft nach oben. Ich möchte mit gezielten Nachwuchsprogrammen junge Frauen dazu ermutigen, ihrem Interesse für Politik zu folgen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und diese mitzugestalten. Ich danke den Mentees, dass sie sich politisch engagieren wollen und den Mentorinnen, die die Nachwuchskräfte in ihrer Freizeit unterstützt haben“, so die Landesrätin abschließend. In Anwesenheit von Mentorinnen sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der teilnehmenden Gemeinden überreichte Teschl-Hofmeister feierlich die Teilnahmebestätigungen.

