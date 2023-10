Ersthelferinnen und Ersthelfer bei „DECUS“-Gala 2023 des ORF Vorarlberg geehrt

Couragierte Mitmenschen im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg vor den Vorhang geholt

Wien (OTS) - Am Abend des 16. Oktober 2023 ging im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn die diesjährige „DECUS“-Ehrung über die Bühne. 27 Personen, die im vergangenen Jahr in Vorarlberg Erste Hilfe geleistet haben, wurden nominiert. Ihnen wurde für ihre Zivilcourage und Hilfsbereitschaft im Rahmen einer festlichen Gala gedankt. Durch den Abend führte ORF-Vorarlberg-Moderatorin Nicole Benvenuti.

Mutiges Einschreiten in Notsituationen

Ersthelfende aus vier Situationen sind der „DECUS“-Jury in diesem Jahr besonders aufgefallen. Robert Köfler, Jürgen Waigel, Brigitte Kerber, Lothar Huszarek, Christoph Boss und Javier Gamonal Iglesias haben mit ihrem mutigen Hinschauen und Handeln sowie ihrer selbstlosen Hilfe Menschen in einer Notsituation besonders geholfen. Dafür haben sie eine spezielle Auszeichnung erhalten.

Die Leistung von Erster Hilfe ist immer noch nicht selbstverständlich. Umso größeren Dank gilt jenen, die hinsehen und andere in einer Notlage selbstlos unterstützen. Die couragierten Geehrten sind Vorbilder für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Mit der „DECUS“-Ehrung sagen die beteiligten Organisationen „Danke“ und bringen das Thema Erste Hilfe der breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein. Großer Dank gilt auch denen, die abseits dieser Ehrung Erste Hilfe geleistet haben.

ORF Vorarlberg bereits zum 16. Mal Bühne

Der ORF Vorarlberg rief heuer zum 16. Mal auf, Ersthelfende zu nominieren. Alle 18 eingereichten Fälle wurden im Vorfeld der Verleihung von der „DECUS“-Jury begutachtet. Die Jurymitglieder Michael Alge (Vorstandsvorsitzender Raiffeisenlandesbank), Christian Bernhard (ehemaliger Gesundheitslandesrat), Anna Gross (Kabarettistin) sowie Sabine Stroj (ORF Vorarlberg) haben aus den Einreichungen vier Fälle hervorgehoben, die diese besonders beeindruckt haben.

Prominente Gratulanten

Mit dabei im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn waren Landtagspräsident Harald Sonderegger, Landesrat Christian Gantner, FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi, FPÖ-Landtagsabgeordnete Nicole Feurstein-Hosp, Wirtschaftskammer-Präsident Wilfried Hopfner, Arbeiterkammer-Vorarlberg-Präsident Bernhard Heinzle, Janine Gozzi (CEO Rotes Kreuz Vorarlberg), Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher, Landesfeuerwehr-Inspektor Herbert Österle, Militärkommandant Gunther Hessel, Erich Neier (Obmann Arbeiter-Samariter-Bund Vorarlberg), Daniel Plaichner (Landesleiter Wasserrettung Vorarlberg), Klaus Drexel (Bergrettungsdienst Vorarlberg), Gerald Fleisch (Direktor Krankenhaus-Betriebsgesellschaft Vorarlberg), ORF-Landesdirektor Markus Klement und ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger.

Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit

„DECUS“ bedeutet „Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit“. Mit dieser Ehrung werden Menschen bedacht, die in einer bedrohlichen Situation Besonderes geleistet haben. Bei einem Notfall entscheiden oft die ersten Maßnahmen von Ersthelfern darüber, ob das Unfallopfer überlebt oder welche Folgeschäden bleiben. Wenn Menschen bei einem Notfall die Courage aufbringen, dem Opfer zu helfen, sofort richtig alarmieren und einfache Erste-Hilfe-Handgriffe anwenden, dann können Leben gerettet werden.

Gemeinsame Initiative

Der „DECUS“-Preis ist eine Initiative von ORF Vorarlberg, Rotes Kreuz Vorarlberg und den Vorarlberger Raiffeisenbanken – in Zusammenarbeit mit Arbeiter-Samariter-Bund, Wasserrettung, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die geehrten Ersthelfenden haben in einer Notsituation richtig gehandelt – sie waren für ihre Mitmenschen da und haben Erste Hilfe geleistet. Wir geben diesen großartigen Personen im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg sowie in all unseren Medien gerne eine Bühne. Denn sie sind ein wichtiges Vorbild für unsere Gesellschaft.“

