Österreichs größte Rätselshow! Kandidatinnen und Kandidaten für „Clever – die Rätsel-Show“ mit Gregor Seberg gesucht

Ab Freitag, dem 12. Jänner 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ihr seid drei Freunde, Arbeitskollegen oder Geschwister und löst gerne Rätsel und Denksportaufgaben? Ihr geht gerne in Escape Rooms? Ihr habt Spaß an kniffligen Spieleabenden? Dann heißt es jetzt bewerben und mitmachen! Gesucht sind spielfreudige und rätselaffine Trios, die sich dem Herausforderer-Team, das aus jeweils einem klugen Kopf und einem Promi besteht, stellen. Mit Kreativität, Taktik und vor allem Teamwork kann man den Hauptpreis von 10.000,- Euro gewinnen. Wer sich der Herausforderung stellen möchte, kann sich ab sofort auf tv.ORF.at/clever bewerben. „Clever – die Rätsel-Show“ wird von Gregor Seberg moderiert und ist ab Freitag, dem 12. Jänner 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Gregor Seberg: „Ich freue mich darauf, die Sendung zu moderieren, denn einerseits ist es völliges Neuland, sowas habe ich noch nicht gemacht, andererseits denke ich gerne nach. Und im Falle von ‚Clever‘ kann ich das gemeinsam mit anderen tun. Es wird sicher interessant, wer welchen Zugang zu Problemlösungen wählt. Ich selbst bin ungeduldig, leicht ablenkbar und oft mit Brett vorm Kopf. Die Show soll im besten Fall im Wohnzimmer der Zuseher:innen stattfinden. Sie können miträtseln und sich mit den Teams messen – oder vielleicht begeben sie sich auf dieselben Irrwege.“

Aufgepasst und losgerätselt! Österreichs größte Rätsel-Show

Diese Unterhaltungsshow zum Mitraten wird ein Spaß für die ganze Familie! Moderator Gregor Seberg begrüßt in jeder Show zwei Teams, die gegeneinander antreten. Über mehrere Runden liefern sie sich ein unerbittliches Duell und müssen in kniffligen Aufgaben erstaunliche Gedächtnisleistungen und außergewöhnliche Fähigkeiten demonstrieren. Dabei sollen die kreativen Denksportaufgaben bzw. visuell aufbereiteten Rätsel teils parallel, teils hintereinander gelöst werden. Klassisches Wissen und sportliche Höchstleistungen sind nicht gefragt, dafür viel Spaß an geistigen Herausforderungen.

