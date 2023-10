Bis zu 938.000 sahen EURO-Quali-Entscheidung Aserbaidschan – Österreich live im ORF

Meistgesehenes Qualifier-Vorabend-Spiel seit 2019

Wien (OTS) - Das Ergebnis hat gereicht, das Publikumsinteresse war bereits EM-würdig! Bis zu 938.000 Fußballfans sahen gestern, am 16. Oktober 2023, die zweite Halbzeit von Aserbaidschan – Österreich live in ORF 1, im Schnitt waren es um 19.00 Uhr 814.000 bei 31 Prozent Marktanteil (40 bzw. 43 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen). Bereits Halbzeit 1 um 18.00 Uhr ließen sich im Schnitt 629.000 nicht entgehen. Damit war Aserbaidschan – Österreich das meistgesehene Spiel einer WM- oder EM-Qualifikation im Vorabend seit 2019.

