Aids Hilfe Wien: Dr.in Mirijam Hall ist neue Vorsitzende der Aids Hilfe Wien

Mit Vorsitzender und Geschäftsführung erstmals zwei Frauen an der Spitze

Ich freue mich sehr, dass ich als erste Frau zur Vorsitzenden der Aids Hilfe Wien gewählt wurde. Und um in der Sprache unserer aktuellen Kampagne zu bleiben: Ich habe Lust auf eine Weiterentwicklung der Aids Hilfe Wien, um HIV und sexuelle Gesundheit noch deutlicher in den Vordergrund zu rücken Dr.in Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien

Wien (OTS) - Bei der Generalversammlung am 16.10.2023 entschied sich die Aids Hilfe Wien für einen Generationenwechsel: mit der Gynäkologin Dr.in Mirijam Hall wird erstmalig eine Frau zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. Mit nun zwei Frauen in Führungspositionen wird das Thema sexuelle Gesundheit noch stärker in den Fokus gerückt und erhält dadurch eine noch größere Bedeutung.

„ Ich freue mich sehr, dass ich als erste Frau zur Vorsitzenden der Aids Hilfe Wien gewählt wurde. Und um in der Sprache unserer aktuellen Kampagne zu bleiben: Ich habe Lust auf eine Weiterentwicklung der Aids Hilfe Wien, um HIV und sexuelle Gesundheit noch deutlicher in den Vordergrund zu rücken “, sagte Mirijam Hall nach ihrer Wahl. „Es freut mich besonders, dass ich gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin Andrea Brunner, die schon länger für die Aids Hilfe tätig ist, Teil des ersten weiblichen Duos sein kann.“

„Ich danke meinem Vorgänger Stefan Dobias, der die Aids Hilfe Wien als zentrale Anlaufstelle für sexuelle Gesundheit positioniert und vor allem für eine Modernisierung des Auftritts der Aids Hilfe Wien gesorgt hat. Und bin sehr froh, dass er weiterhin als mein Stellvertreter in unserem wirklich multiprofessionellen und dem Thema sexuelle Gesundheit zugewandten Vorstand aktiv ist“, so Hall.

Zur Person:

Dr.in Mirijam Hall (geb.1987) ist Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Klinik Ottakring und engagiert sich neben der Aids Hilfe Wien auch in der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) sowie bei der aktuellen Kampagne #ausprinzip für den straffreien Schwangerschaftsabbruch.

