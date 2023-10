Neue Partner:innen bei BDO

Wien (OTS) - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO freut sich über Verstärkung in der Partner:innenriege: Sieben erfahrene Führungskräfte steigen zu Partner:innen auf.



Im Einzelnen sind dies in alphabetischer Reihenfolge:

Dominik Bertagnol, MSc, ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und bereits seit 10 Jahren im Unternehmen. Er ist spezialisiert auf die Begleitung von eigentümer:innengeführten Betrieben sowie KMU. „Mir ist bei der Beratung unserer Kund:innen ein generalistischer Ansatz in den klassischen Wirtschaftstreuhandbereichen wichtig. Intern unterstütze ich darüber hinaus unsere HR-Abteilung im Bereich Employer Branding und widme mich der nachhaltigen Entwicklung künftiger Führungskräfte“, betont der frisch ernannte Partner.



Mag. Barbara Fahringer-Postl ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und BDO seit 13 Jahren verbunden. Sie ist Expertin im Gemeinnützigkeitsrecht und berät überwiegend NPO, wie z.B. Vereine, Stiftungen, Bundesstiftungen, gemeinnützige Kapitalgesellschaften und KöR. U.a ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe Spendengütesiegelprüfung der KSW. „Ich freue mich sehr, bei BDO ein Combined Team aufzubauen, um unsere NPO-Kund:innen so noch effektiver unterstützen zu können“, so Barbara Fahringer-Postl.



Tobias Hauer, MA, ist seit 10 Jahren Teil von BDO und professionelles Mitglied der European Association of Consultants, Valuators and Analysts. Er ist auf Deal Advisory spezialisiert und entwickelt gemeinsam mit Kund:innen nachhaltige Lösungen im Rahmen von Transaktionen. „Was ich bei BDO sehr schätze, ist die selbstverständliche Collaboration mit anderen Service Lines, um unsere Kund:innen in sämtlichen Problemfeldern einer Transaktion bestmöglich zu beraten“, betont Tobias Hauer.



Der Steuerberater Florian Meindl, MSc, widmet sich vor allem den Private Clients von BDO. Seit 12 Jahren fokussiert er sich auf die Belange von (Privat-)Stiftungen, High Net Worth Individuals und eigentümer:innengeführten (Familien-)Unternehmen des österreichischen Mittelstands. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei die Nachfolgeplanung: „Ich möchte der Next-Gen nicht nur mit unserem Know-how und unserem Netzwerk als langfristiger Partner zur Seite stehen, sondern sie als persönliche Stütze tagtäglich begleiten.“



Mag. Erich Schelbaum ist seit 14 Jahren in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bei BDO und insbesondere für Kund:innen im M/L Bereich tätig. Seine Spezialgebiete sind Audits in den Branchen Anlagen- und Maschinenbau sowie Immobilien und darüber hinaus Rechnungslegungsberatung mit Spezial-Know-how bei der unternehmensrechtlichen Bilanzierung von Unternehmenstransaktionen. „Intern ist es mir wichtig, ein authentisches Vorbild zu sein, unsere Unternehmenskultur bzw. -werte (vor) zu leben und das Vertrauen in der Organisation weiter auszubauen “, erklärt der neue Partner.



Dr. Karl Stückler ist seit fünf Jahren im Unternehmen. Der Wirtschaftsinformatiker und Jurist ist Experte im Accounting Advisory und im Tax Structuring und verfügt über mehr als 12 Jahre Beratungserfahrung. Er ist Mitglied im Financial Reporting und Auditing Commitee (AFRAC), Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht und Unternehmensberichterstattung der KSW, Lehrbeauftragter der Universität Klagenfurt und Mitherausgeber der Zeitschrift DJA. Intern ist er zuständig für den Bereich Wissensmanagement. Karl Stückler ist überzeugt: „Bei BDO wird das Zusammenwirken zwischen Generalist:innen und Spezialist:innen gelebt, wodurch wir für unsere Kund:innen das beste Ergebnis erzielen.“



Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater begleitet Mag. (FH) Johannes Waltersam seit 14 Jahren die Kund:innen von BDO. Internationale börsennotierte Konzerne sowie lokale Einzelunternehmen vertrauen ihm als ihrem Abschlussprüfer. In der prüfungsnahen Beratung verbindet er fachliche Theorie und praktische Erfahrung im Bereich der IFRS & UGB Rechnungslegung. Begeisterung für interne und externe Vortragstätigkeit, Nachwuchsarbeit und Qualitätssicherung im Prüfungsbetrieb runden sein Profil ab. „Teamplay und Collaboration sind Stärken, die uns bei BDO auszeichnen und die unseren Prüfungs- und Beratungskund:innen gleichermaßen zugutekommen“, so Johannes Waltersam.



„Wir können unsere Kund:innen nur mit erstklassigen Persönlichkeiten optimal begleiten. Es freut mich daher sehr, dass wir auch 2023 junge Führungskräfte zu Partner:innen ernennen konnten, die bereits über eine breite Palette an Erfahrung und Fachwissen verfügen. Ihr Engagement für unsere Kund:innen in Kombination mit ihren menschlichen Stärken und ihr Einsatz in der Ausbildung nachkommender Mitarbeiter:innen sichern nicht nur unsere Servicequalität, sondern auch ein gutes internes Miteinander“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.





