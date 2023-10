AMAG gewinnt 1. LSZ Green Business Data Challenge – verliehen beim CIO Kongress in Bad Loipersdorf

HTL Spengergasse erreichte 2. Platz, Salzburg AG den 3. Platz - Gäste-Rekord mit 400 IT-Verantwortlichen

Bad Loipersdorf (OTS) - Bist du ein Green Game Changer? So lautete die Leitfrage zur 1. LSZ Green Business Data Challenge. Die besten fünf Projekte wurden am Sonntagabend in kurzen Pitches im Rahmen des CIO Kongresses in Bad Loipersdorf präsentiert. Aus dem Publikums- und dem Jury-Voting ergaben sich die Preisträger: Der 1. Preis ging an die Austria Metall AG für ihr Projekt zur frühzeitigen Prognose von Qualitätsabweichungen am Fertigprodukt – womit auch CO2 eingespart werden kann. Werner Aumayr und Stefan Detzlhofer von der AMAG nahmen gemeinsam mit Wolfgang Ennikl (ACP) den Hauptpreis entgegen.

Den 2. Platz erreichte die HTL Spengergasse mit „AIrbagged – Road Safety by AI“; an die Salzburg AG wurde für das Projekt ENOX share der 3. Preis verliehen. Weitere Pitches aus den Top5-Platzierungen kamen von Huawei und Nationalpark Neusiedlersee sowie der Wien Energie.

Die Jury bestand aus Stefan Bauer und Sascha Thöny vom ESG-Beratungsunternehmen Sustainista, Heidrun Kopp (FH Wien der WKW) sowie Christine Wahlmüller-Schiller (AIT). Award-Initiatorin Martina Kruber erklärte: „Wir konnten zeigen, wie Daten heute genutzt werden können, um soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte des nachhaltigen Wirtschaftens zu berücksichtigen. Diese Vorzeigeprojekte präsentieren wir nun bei weiteren Veranstaltungen und hoffen auf rege Beteiligung bei einer Fortsetzung dieses Awards 2024.“

Beim bisher größten CIO Kongress konnten LSZ-Geschäftsführer Elmar Rodler und Martina Kruber mehr als 400 IT-Managerinnen und -Manager begrüßen. Führende Persönlichkeiten und ExpertInnen aus dem Bereich der IT und Digitalisierung kamen von Sonntag bis Dienstag zusammen, um über die neuesten Trends und Innovationen in der Branche zu diskutieren.

Mit einigen neuen Elementen hat sich das Traditionsformat heuer weiterentwickelt: Eine „Expert Lounge“ mit limitierter Gäste-Anzahl präsentierte am Sonntag das Gaia-X Management Board, am Montag die Female Experts from Woman in ICT und am Dienstag Fuck-Up Talk-Runden zur Verbesserung der Fehlerkultur in Unternehmen. Weitere Neuerungen waren eine AI & TECH Demo Zone sowie „Deep Dive“ Double-Sessions, heuer mit Fokus auf den Echteinsatz von AI in Unternehmen. „Heuer haben wir die Veranstaltung auf das nächste Level gehoben. Auch künftig wollen wir die To-Go-Veranstaltung für die Entscheiderinnen und Entscheider in der IT sein“, betonte Kruber.

Auch neben den IT-spezifischen Themen ist das Konferenzprogramm sehr abwechslungsreich: So sprach etwa Humorexperte Roman Szeliga über „Herzschlagqualität – Für´s Leben muss man geboren sein!“; der Ausnahme-Unternehmer Georg Kapsch gab am Montagnachmittag ein inspirierendes Interview zu „Real Impact: Über SOCIAL Responsibility von Unternehmen & Management“, den Abschluss macht Verhaltensforscher Gregor Fauma mit seiner Key Note zu „Vom Steinkeil zur Blockchain – schafft das der Homo sapiens?“

Die nächsten LSZ-Konferenzen mit IT-Schwerpunkt sind der CIO Kongress West von 22.-23. November in Telfs und die „Challenge Accepted!” mit Themenfokus „Business Boosters AI-DATA-CLOUD” am 28. November. Der nächste Green Business Disruption Summit findet von 12.-13. März 2024 in Wien statt (Alle Infos auf www.lsz.at).

Hochkarätige Partner beim etablierten Konferenzformat für IT-Management und -Sicherheit

Als Platin Partner unterstützten Appian, CANCOM und Zscaler das Event; als Gold Partner engagierten sich CROWDSTRIKE, NFON, Ser und serviceware. Weitere hochkarätige Partner der Konferenz waren A-Trust, AfB, Alcatel-Lucent, Artaker IT, Canon, Deloitte, GENOA, Exeon, Fortinet, iC Consult, NTT, OBJENTIS, OMNINET, Oracle, pidas, PwC, Retter, Sophos, SQUER, Tenable, tenfold und Veeam.

Über „LSZ – Future Connections“: Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH gilt heute als eine der renommiertesten Business Community Platforms in Österreich und veranstaltet pro Jahr österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen umfassten 2023 Hackatons und einen Praxis-Summit zum Thema ESG & Nachhaltigkeit; 2024 sind die ersten Event-Formate in Deutschland geplant. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Human & Digital Entscheider:innen aus allen Branchen und Unternehmensbereichen teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie IT-Security-Verantwortliche. www.lsz.at

