Generalinstandsetzung

B 31 Lawinenschutzgalerie bei „Kreilhof“

St. Pölten (OTS) - Die Sanierungsarbeiten an der Lawinenschutzgalerie im Zuge der Landesstraße B 31 bei „Kreilhof“ im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Ybbs und Opponitz konnten kürzlich offiziell beendet werden. Die Arbeiten wurden mit Ampelregelung durch die Firma Anton Traunfellner in einer Bauzeit von 15 Wochen ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 500.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Landesstraße B 31 befindet sich im Bereich „Kreilhof“ bei der Gemeindegrenze Waidhofen an der Ybbs / Opponitz eine Lawinenschutzgalerie aus dem Jahr 1970 mit fünf Lawinenschutzdächern. Das zweite und dritte dieser fünf Lawinenschutzdächer sind einfeldrige Stahlbetonplattentragwerke mit jeweils einer Stützweite von zehn Metern und einer Dachneigung von 27 Grad bzw. 22 Grad. Auf Grund der Schäden hat der NÖ Straßendienst eine Instandsetzung der beiden Lawinenschutzdächer beschlossen. Die Ausführungen umfassten Hochdruckreinigung der gesamten Objekte, Erneuerung des Holzbohlenbelages, Betoninstandsetzungen der Stützmauern und kompletter Neuaufbau der Säulen und Riegel mittels Spritzmörtel.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse