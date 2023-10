Teamarbeit auf e-card für die Gesundheit der Kinder

Neue Kinder-PVE eröffnet im 10. Bezirk in Wien

Wien (OTS) - Medizin wird immer komplexer, daher muss auch die kassenärztliche Versorgung immer umfangreicher werden. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sieht einen ganz klaren Trend zur verstärkten Zusammenarbeit bei Ärztinnen und Ärzten mit anderen Gesundheitsberufen. In der neuen Kinder-Primärversorgungseinheit (Kinder-PVE) im 10. Bezirk wird Teamwork großgeschrieben. Kinderärztinnen und -ärzte arbeiten in der Praxis im Cape 10 mit Diätologie, Psychotherapie, klinischer Psychologie, Sozialarbeit, Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie.

Die Gesundheitsversorgung für Kinder auf e-Card wird mit der Eröffnung einer neuen Kinder-Primärversorgungseinheit im Cape 10 auf ein neues Level gehoben. Kinder-PVE sind speziell auf die umfassende medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet, um ihren Bedürfnissen in besonderer Weise gerecht zu werden.

ÖGK-Obmann Andreas Huss zeigt sich erfreut: „Nachdem wir die ‚Schallmauer‘ von 50 PVE in Österreich endlich durchbrochen haben, geht es mit der Dynamik bei den Eröffnungen weiter. Das nächste Ziel für die moderne Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten ist die Erreichung von mehr als 100 Primärversorgungseinheiten. Im Finanzausgleich wurde vereinbart, dass die hausärztliche Versorgung wieder mehr Verantwortung und Bedeutung in der Behandlung, aber auch in der Anleitung der Patientinnen und Patienten zum Best Point of Service bekommen soll. In den Primärversorgungseinheiten sind die Voraussetzungen für diese Aufgaben optimal gegeben, hier gibt es lange Öffnungszeiten und alle Gesundheitsberufe als Sachleistung für die Versicherten. Unsere PVE Ärztinnen und Ärzte haben so perfekte Zusammenarbeitsmöglichkeiten und damit alle Möglichkeiten einer modernen Arbeitsteilung. Wir fördern und forcieren diesen Strukturwandel mit allen Kräften.“

Mit vereinten Kräften

„Mit der Eröffnung des kindermedizinischen Zentrums hier in Favoriten wird ein weiterer wichtiger Schritt zur Versorgungssicherheit für die ganze Familie in dieser Region wie letztlich für die gesamte Stadt gesetzt. Die Zukunft im niedergelassenen Bereich liegt auch in der Bildung von größeren Versorgungseinheiten mit multiprofessionellen Angeboten, die nicht nur das rein medizinische Fach umfassen. Das Kinder-PVE im Cape 10 erfüllt alle Anforderungen an ein modernes medizinisches Zentrum hinsichtlich der Öffnungszeiten wie auch der sprachlichen und kulturellen Kompetenz und wird für alle Kinder und Jugendlichen in dieser Region die beste medizinische Versorgung gewährleisten“, so der Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat, Michael Aichinger.

Die Eröffnung der neuen Kinder-Primärversorgungseinheit stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche an sieben Tagen die Woche Zugang zu wohnortnaher, hochwertiger Gesundheitsversorgung haben. „Mein Team und ich sind mit vollem Einsatz für unsere kleinen Patientinnen und Patienten und deren Eltern da. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine frühzeitige und ganzheitliche Betreuung einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit und Entwicklung der Kinder leisten kann“, betont Dr.in Sevinc Yildirim, Ärztliche Leiterin der Kinder-PVE Cape 10.

Die Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien Martin Heimhilcher und Mario Ferrari zeigten sich bei der Eröffnung beeindruckt: „Große Ordinationen, wie diese Kinder-PVE, schaffen viele Arbeitsplätze und sichern die Gesundheitsversorgung ganzer Stadtviertel. So ist uns eine gesunde Zukunft sicher“, sagten beide unisono.

KINDER-PVE Cape 10

Alfred-Adler-Straße 1/5, 1100 Wien

https://kinderarztcape10.at/

Öffnungszeiten:

Montag 09:00 bis 18:00 Uhr



Dienstag 09:00 bis 18:00 Uhr



Mittwoch 09:00 bis 18:00 Uhr



Donnerstag 07:00 bis 18:00 Uhr



Freitag 09:00 bis 18:00 Uhr



Samstag und Feiertage 09:00 bis 13:00 Uhr



Sonntag 10:00 bis 15:00 Uhr

