Peloton bringt Fitness-Innovation nach Österreich

Peloton Bike und Bike+ bei Amazon, Bike und Bike+ sowie das Tread sind über Sport-Tiedje in ganz Österreich erhältlich; Peloton App ebenfalls zum Download verfügbar.

Wien (OTS) - Peloton, das weltweit führende Fitnessunternehmen, gab heute seine Expansion nach Österreich bekannt. Das Peloton Bike, Bike+, Tread (Laufband) sowie ausgewähltes Zubehör sind ab 17. Oktober auch in Österreich erhältlich.* Die Peloton App, einschließlich einer kostenlosen Version, steht ebenfalls ab sofort zum Download bereit.

Fitness-Innovation mit Gemeinschaftscharakter

Peloton ist ein Pionier im Bereich Fitness, Technologie sowie multimedialer Inhalte und vereint diese Elemente auf einzigartige Weise. Mit Tausenden innovativen Fitnesskursen, modernster Technologie und Hardware sowie einer personalisierten Plattform begleitet Peloton Menschen mit unterschiedlichen Fitnessniveaus und Fähigkeiten in ihrem Fitnessalltag – unterhaltsam und anspornend. Mehr als 50 weltbekannte Trainer:innen motivieren Mitglieder jederzeit und überall, die beste Version ihrer selbst zu sein.



Peloton zählt weltweit Millionen von Mitgliedern. Diese diverse, multinationale Gemeinschaft ermöglicht es den Mitgliedern, sich zu vernetzen und ihre Fitnessreise gemeinsam zu gestalten. Dabei stehen ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, sei es durch gegenseitige Unterstützung, Wettbewerb oder Motivation. Zum Beispiel können Mitglieder während der Kurse über das Leaderboard, das auf der rechten Seite des Bildschirms eines:r Nutzer:in während eines Kurses angezeigt wird, miteinander interagieren. Das Leaderboard zeigt allen, die denselben Kurs besuchen – ob live oder auf Abruf – die Leistung eines Mitglieds im Vergleich zu den anderen Mitgliedern im Kurs an und ermöglicht es ihnen, virtuelle ‘High Fives’ auszutauschen. Während Live-Kursen motivieren die Trainer:innen die Mitglieder, indem sie spezielle Anerkennungen für Erfolge aussprechen.



Hochwertige Hardware und effektive Workouts – für alle Fitnesslevel geeignet

Für den Launch in Österreich stellt Peloton sein Original Peloton Bike, das Peloton Bike+, das Peloton Tread und die Peloton App vor, um Interessierte in jeder Phase ihrer Fitnessreise abzuholen. Peloton bietet den österreichischen Mitgliedern Zugang zu unzähligen Online-Kursen in mehr als 16 Fitnessdisziplinen, darunter Cycling, Laufen, Cardio, Krafttraining, Yoga und Meditation. So kann jedes Mitglied das Training nach individuellen Vorlieben und aktuellem Fitnessniveau gestalten.



Mitglieder können aus aktuellen Live-Kursen und Tausenden von On-Demand-Kursen wählen, darunter mehr als 5.000 Kurse in deutscher Sprache, die von Pelotons hochkarätigen Trainer:innen unterrichtet werden – von denen elf deutschsprachig sind. Tausende weitere Kurse sind mit deutschen Untertiteln versehen. Die Kurse bieten Musik aus verschiedenen Genres, darunter Rock, Country, Hip-Hop, Disco, Austro-Pop und Volksmusik. Um den Start in Österreich zu feiern, wird es spezielle Kursinhalte mit der Musik des legendären Künstlers Falco geben.



Peloton Bike und Bike+ erhältlich über Amazon, Sport-Tiedje vertreibt darüber hinaus auch das Tread. Peloton App verfügbar über Apple App Store und Google Play

Ab dem 17. Oktober können österreichische Konsument:innen das Peloton Bike und Bike+ sowie ausgewähltes Zubehör bequem bei Amazon erwerben. Peloton hat dazu seine Zusammenarbeit mit Amazon erweitert, wodurch beide Produkte über den internationalen Online-Händler bestellt und geliefert werden können.



Darüber hinaus hat Peloton seine bestehende Partnerschaft mit dem renommierten Fitness-Spezialisten Sport-Tiedje ausgeweitet, wo neben den beiden Bikes auch das Tread erworben werden kann. Die hochmodernen Fitnessgeräte von Peloton können in den sieben Filialen von Sport-Tiedje in Österreich persönlich ausprobiert und ausführlich getestet werden. Alle drei Peloton Fitnessgeräte werden zudem auch in den Online-Shops von Sport-Tiedje erhältlich sein.



Mit der Peloton-App können Anfänger und Fortgeschrittene mit oder ohne Geräte trainieren – zu Hause, im Freien oder im Fitnessstudio – ganz nach dem Peloton Motto: Workouts wie, wann, wo du willst! Zudem werden spezielle Walking-, Wander- und Laufkurse angeboten. Die Peloton-App bietet drei Mitgliedschaftsstufen, einschließlich einer kostenlosen Option, und ist ab sofort im Apple App Store sowie bei Google Play zum Download verfügbar.



„ Angesichts der leidenschaftlichen Fitnesskultur der Österreicher:innen sind wir absolut begeistert, nun auch in Österreich präsent zu sein ”, sagt Martin Richter, General Manager für Deutschland und Österreich. „ Peloton ermöglicht Mitgliedern, ihre Workouts individuell anzupassen – basierend auf ihrem Fitnesslevel, ihren Zielen, ihrer Musikvorliebe und ihrem Zeitplan – und zusätzlich ein unvergleichliches Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. So entsteht ein einzigartiges Fitnesserlebnis. "



„ Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Peloton zu vertiefen, indem wir österreichischen Kund:innen das Beste aus dem Produktsortiment von Peloton anbieten. Mit dem bequemen Einkaufserlebnis von Amazons schneller Lieferung, tollen Angeboten und Deals sowie Zahlungsoptionen für berechtigte Kund:innen setzen wir alles daran, die Mission von Peloton zu unterstützen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen qualitativ hochwertige und innovative Produkte zur Verfügung zu stellen, um ihre Gesundheit und Fitness auf ein neues Level zu heben ", sagt Kévin Le Pajolec, Exercise & Fitness EU Category Leader.



„ Sport-Tiedje ist entschlossen, seinen Kunden in ganz Österreich erstklassige Fitnessprodukte und -erlebnisse zu bieten ”, erklärt Sebastian Campmann, Geschäftsführer von Sport-Tiedje. „ Durch die erweiterte Partnerschaft mit Peloton, dem Marktführer für On-Demand- und Live-Fitnesskurse, erweitern wir unser Angebot an maßgeschneiderten Trainingslösungen. Neben ausführlicher Beratung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Pelotons hochmoderne Ausrüstung vor Ort in einer unserer sieben österreichischen Filialen zu testen. ”



Preismodelle

Das Peloton Bike ist in Österreich für 1.445 EUR und das Peloton Bike+ für 2.495 EUR erhältlich.** Das Peloton Tread kostet 3.795 EUR.** Die Peloton All-Access-Mitgliedschaft, die für den Zugriff auf Peloton-Hardware erforderlich ist, kostet 39 EUR pro Monat** und ermöglicht es Mitgliedern, Profile für den gesamten Haushalt zu erstellen.



Personen, die keine Fitnessgeräte von Peloton besitzen, können eine eigenständige App-Mitgliedschaft erwerben.

Peloton App+ – Entwickelt für Nutzer:innen, die unbegrenzten Zugriff auf die umfangreiche Peloton Kursbibliothek wünschen (ausgenommen Lanebreak- und Scenic-Kurse). Dieses Abo-Modell umfasst alle Angebote von „Peloton App One” und ermöglicht den Zugang zu Tausenden von gerätebasierten Cardio-Kursen, die auf jedem Indoor-Bike oder Laufband absolviert werden können. Das Abo bietet zusätzlich exklusiven Zugang zu Kursen mit den neuesten Spezialinhalten. Das Abo-Modell „Peloton App+” ist in Österreich für 24,00 EUR pro Monat** erhältlich.



Peloton App One – Die Peloton App One Mitgliedschaft bietet uneingeschränkten Zugriff auf Tausende Kurse aus neun verschiedenen Disziplinen der Peloton Kursbibliothek. Dazu gehören unter anderem Krafttraining, Meditation, Outdoor-Walking und Yoga sowie auch Kurse, die in der kostenlosen Version der App verfügbar sind. Abonnent:innen der Peloton App One erhalten zudem Zugriff auf bis zu drei gerätebasierte Cardio-Kurse pro Monat (ausgenommen Lanebreak und Scenic-Kurse). On-Demand- und Live-Kurse werden fast täglich aktualisiert, ebenso wie der Zugang zu den Peloton Challenges, Programmen und Collections von Peloton. Die „Peloton App One” Mitgliedschaft ist in Österreich für 12,99 EUR pro Monat** erhältlich.



Peloton App Free – Entwickelt, um die aktuelle Trainingsroutine zu ergänzen oder einen Vorgeschmack auf das zu geben, was Peloton zu bieten hat. Diese App-Mitgliedschaft bietet derzeit mehr als 50 Kurse, die aus zwölf Fitnessdisziplinen kuratiert wurden. So haben Nutzer:innen die Möglichkeit, Workouts zu kombinieren, die ihren individuellen Interessen entsprechen, auch wenn sich diese Ziele im Laufe der Zeit ändern. Es wird zudem eine wechselnde Auswahl an Kursen enthalten sein, die regelmäßig aktualisiert wird. Die „Peloton App Free” ist in Österreich sowie allen globalen Märkten kostenlos.



Ab dem 17. Oktober sind weitere Informationen zu Peloton unter www.onepeloton.at verfügbar.



Bildmaterial zu Peloton steht hier zum Download bereit. Copyright: Peloton



*Produktangebot kann je nach Anbieter variieren. Internet erforderlich, um auf die Kursbibliothek zuzugreifen. Es gelten Alters-, Größen- und Gewichtsbeschränkungen.

**Preisänderungen vorbehalten.

Über Peloton

Peloton (NASDAQ: PTON) bietet seinen Mitgliedern fachkundige Anleitung und erstklassige Inhalte und schafft so für alle Sportinteressierten effektive und unterhaltsame Trainingserfahrungen, überall und unabhängig vom individuellen Fitnesslevel. Ob Zuhause, im Freien, auf Reisen oder im Fitnessstudio, Peloton vereint mitreißende Kurse, modernste Technologie, hochwertige Trainingsgeräte sowie die vielseitige Peloton App, um das Peloton-Erlebnis – mit oder ohne Geräte – individuell anzupassen. 2012 gegründet, mit Hauptsitz in New York City, hat Peloton Millionen von Mitgliedern in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Australien und Österreich. Weitere Informationen sind unter www.onepeloton.at zu finden.



Rückfragen & Kontakt:

Katharina Schüller I Mobil: +43 (0) 676 4409970

E-Mail: katharina.schueller @ himmelhoch.at



Sarah Jüttner I Mobil: +49 (0)152 5198 4627

Sylvi Burkhardt I Mobil: +49 (0)173 1732 933

E-Mail: pelotongermany @ zenogroup.com