Zürich in der Vorweihnachtszeit

Die Schweizer Boutique-Metropole glänzt auch zur diesjährigen Vorweihnachtszeit mit zahlreichen Erlebnissen und Neuheiten.

Wien/Zürich (OTS) - So lädt ab dem 23. November 2023 die neue «Zürcher Weihnachtsallee» in der Europaallee mit leckeren Delikatessen, traditionellen Heißgetränken und mit aller Art Handwerkskunst zum Verweilen ein. Besucher:innen und Locals dürfen sich zudem wieder auf die Zürcher Pop-up Bar «Rudolph’s Holy Moly» freuen. Die beliebte Weihnachtsbar kehrt am 16. November nach Zürich zurück – gewohnt schillernd, schräg und gemütlich. Das Chalet Züriberg beim Sorell Hotel lädt vom 27. Oktober 2023 an mit Fondue und einer Aussicht auf die Stadt, See und Alpen. Musik- und Kulturinteressierte können ab Ende November das Winterfestival «Zauberpark» am Flughafen Zürich besuchen und die musikalischen Live-Acts, wie Tim Bendzko und Zoe Wees, sowie die kreativen Lichtkunstinstallationen internationaler Künstler:innen bestaunen.

Zürcher Weihnachtsallee: Neuer Weihnachtsmarkt mit rund 80 wechselnden Aussteller:innen

Gemeinsam mit dem bestehenden Angebot der Shops in der Europaallee wird der Weihnachtsmarkt zwischen Europaplatz und Gustav-Gull-Platz mit rund 80 wechselnden Aussteller:innen zu einem Ort von Genuss, Entdeckungen und Begegnungen. Unter weihnachtlich beleuchtetem Himmel, mit vielen kleinen Sitznischen und Unterständen, einer eigenen «Glüehwii»-Kuppelbar und einem urigen Fondue-Chalet können es sich die Besucher:innen auf dem Markt gemütlich machen. Die kreativen Food-Aussteller:innen sorgen mit feinen Zürcher Winterspezialitäten wie Tirggel und Biber, Schweizer Leckereien wie Nussbrot, Capuns und Tessiner Senfsosse sowie internationalen Delikatessen aus aller Welt für feinste Genussmomente im Winter. Der Weihnachtsmarkt öffnet vom 23. November bis 23. Dezember 2023.

Weitere Informationen: www.zuerich.com/weihnachten

