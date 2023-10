Bezirksmuseum 16: Präsentation zum Thema „Bildung“

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich tätige Bezirkshistorikerin Edith Fridrich informiert mit einer „Power Point“-Präsentation über die spannende Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Am Donnerstag, 19. Oktober, lädt die Sachkundige ab 18.30 Uhr im Ottakringer Bezirksmuseum (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Eingang an der Amtshaus-Rückseite) zu einem aufschlussreichen Rückblick auf langjährige Entwicklungen im schulischen Bereich ein. Der Eintritt ist frei.

Edith Fridrich spannt an dem Abend einen Wissensbogen von den Unterweisungen in Pfarrschulen und Dorfschulen in vergangenen Zeiten bis zu den heutigen vielfältigen Bildungsangeboten für Kinder und Erwachsene. Die „Power Point“-Präsentation ergänzt die noch bis Februar 2024 im Bezirksmuseum Ottakring laufende Ausstellung „Bildungseinrichtungen in Ottakring“. Fridrich ist Co-Kuratorin der Schau. Weitere Angaben dazu (Öffnungsstunden, Exponate, u.a.) erfragen Interessierte unter der Telefonnummer 4000/16 127. Das Museumsteam (Leiter: Jochen Müller) gibt auch Auskünfte per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

