Gelebte Internationalität: Externe Lehrende aus aller Welt bereichern den Studienbetrieb an der FH Kufstein Tirol

Kufstein (OTS) - Mit mehr als 215 Partnerhochschulen weltweit zählt die FH Kufstein Tirol zu den am besten vernetzten Hochschulen Österreichs. Die internationale Ausrichtung spiegelt sich aber nicht nur in der Vielfalt der globalen Partnerschaften wider, sondern auch an der gelebten Multinationalität am Kufsteiner Campus. Durch das diverse Lernumfeld gewinnen die Studierenden der FH Kufstein Tirol an interkulturellen Kompetenzen und werden zu Expert:innen für den Wirtschaftsstandort Tirol ausgebildet. Ein wichtiger Baustein dafür sind die internationalen externen Lektor:innen, die mit ihrem Fachwissen und praktischen Erfahrungen den Lehrplan bereichern. Die Vielzahl der jährlich wiederkehrenden Lehrenden zeigt, dass nicht nur die Studierenden den regelmäßigen Austausch schätzen.

Globale Ausrichtung und regionale Verankerung

„ Internationalität ist an unserer Fachhochschule strategisch in den Alltag integriert und wird aktiv gelebt “, sagt Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch. „ Für uns sind die weltweite Ausrichtung und die regionale Verankerung der Hochschule keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Aspekte. Unsere Gastdozent:innen, die wir immer wieder in Kufstein begrüßen dürfen, stammen nicht nur aus unterschiedlichen Ländern, sondern erweitern auch das Lehrangebot, regen den wissenschaftlichen Austausch an und vermitteln eine spezielle Expertise. So fördern wir nicht nur die hochschulweite Diversität, sondern ermöglichen den Studierenden auch einzigartige Einblicke in praxisnahe Methoden mit abwechslungsreichen didaktischen Ansätzen. “

Die Lektor:innen, die die Kufsteiner Studienprogramme mit ihrem wertvollen Input anreichern, stammen unter anderem aus:

Kanada

Italien

Griechenland

Ghana

Finnland

Schweiz

Australien

Deutschland

United States of America





Geschätzte familiäre Atmosphäre und hoher Bildungsstandard

Auch für die Gastlektor:innen ist die Verpflichtung an der FH Kufstein Tirol eine willkommene Gelegenheit für internationalen Wissensaustausch. Insbesondere schätzen sie die akademische Stringenz der Curricula in Kombination mit der praxisnahen Ausbildung zusammen mit lokalen Unternehmen und in den hauseigenen Laboren sowie die persönliche Betreuung vor Ort. Auch das überdurchschnittliche Engagement der Kufsteiner Studierenden bleibt nicht unbemerkt. Die beeindruckende Natur Tirols ist für viele ein zusätzlicher Bonus. „ Ich komme seit etwa fünf Jahren regelmäßig in die FH Kufstein Tirol und konnte bereits viele verschiedene Dinge ausprobieren, die ich in Amsterdam nicht hätte machen können “, erzählt Anne Marleen Olthof aus Amsterdam, Niederlande. „ Zum Beispiel kann ich im Web Lab mit hochmodernen Mixed-Reality-Programmen arbeiten und diese selbst erstellen und ausführen. Außerdem fasziniert mich die österreichische Natur. Nach dem Unterricht einen Spaziergang im Wald zu machen oder eine Runde im Hechtsee zu schwimmen bedeutet für mich Lebensqualität pur. “

Neben Lehre und Forschung beinhaltet der Aufenthalt in Kufstein auch Einblicke in die Arbeitsweise regionaler Unternehmen und gibt einen Überblick über den innovativen, weltoffenen und zukunftsorientieren Wirtschaftsstandort Tirol. Prof. Dr. Louise Bielzer von der Reinhold-Würth-Hochschule in Heilbronn, Deutschland sagt: „ Gerade im Masterseminar, mit den internationalen Studierendengruppen, macht das gemeinsame Arbeiten an Fallbeispielen aus unterschiedlichen Regionen der Welt immer wieder Spaß. “

Weltweite Kontakte im Fokus

Um die internationalen Standards, Mobilität und permanente Wissenserneuerung zu gewährleisten, nehmen die Verantwortlichen aus dem International Relations Office (IRO) der FH Kufstein Tirol regelmäßig an Bildungsmessen weltweit teil und nutzen dort die Gelegenheit, sich persönlich mit Partnerhochschulen aus aller Welt auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich fördert die Kufsteiner Fachhochschule die Mobilität des eigenen Hochschulpersonals im Rahmen von Erasmus+. „ Ziel unserer Internationalisierungsstrategie ist der Ausbau der internationalen Mobilität für unser Hochschulpersonal, insbesondere im Rahmen von Erasmus+. Dadurch haben Interessierte die Möglichkeit, eine berufliche Auslandserfahrung zu machen, die auch seitens der Geschäftsführung explizit gewünscht wird “, sagt Mag. Manuela Osterauer, Leiterin des IRO.

