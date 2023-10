Sven Schneider wird Chief Operating Officer bei PAIR Finance (FOTO)

Berlin (ots) - PAIR Finance (https://www.pairfinance.com), der führende europäische Anbieter von KI-basiertem Digitalinkasso, hat die Ernennung von Sven Schneider zum neuen Chief Operating Officer bekannt gegeben. In seiner Funktion wird er ab sofort das operative Geschäft des Fintechs leiten sowie die Strukturen für die ambitionierte Expansion des Unternehmens schaffen. PAIR Finance ist aktuell in sechs Ländern Europas aktiv.

Ehemaliger Riverty-Manager erweitert das PAIR Finance Führungsteam.

Die neue Rolle ergänzt das C-Level Setup für eine ambitionierte Skalierung in Europa.

Sven Schneider (42) war 18 Jahre in verschiedenen Managementfunktionen bei Riverty (vormals Arvato Financial Solutions) tätig. Zuletzt leitete der erfahrene Finanzexperte das europäische Inkasso- und Forderungsgeschäft in elf Ländern. In seiner Rolle als Managing Director führte Sven Schneider mehr als 1.500 Mitarbeiter*innen in zentralen Bereichen wie Operations, Produktentwicklung, Data Science sowie das InnoLab des Unternehmens. Der Diplom-Wirtschaftsjurist erwarb einen Executive MBA der IFM Business School, Genf.

Sven Schneider, COO von PAIR Finance, freut sich auf seine neue Rolle und betont die zukunftsweisende Stellung des Fintechs in der Inkassoindustrie: "Die PAIR Finance Technologie, rund um Künstliche Intelligenz, ist dabei die Inkassobranche zu revolutionieren. Ich verfolge die Entwicklung bereits seit einiger Zeit mit großem Interesse. PAIR Finance geht im Bereich Digitalinkasso einen einzigartigen und überaus erfolgreichen Weg. Der grundlegende KI-Ansatz, die skalierbare Plattform und das starke Team haben mich überzeugt. Ich werde meine langjährige Erfahrung in der Teamführung, Produktgestaltung und Prozessoptimierung gezielt einsetzen, um dem PAIR Finance-Ansatz zu nachhaltigem internationalem Erfolg zu verhelfen."

"Wir waren sofort begeistert von Svens außergewöhnlichen Kenntnissen und Erfahrungen im nationalen und internationalen Inkassobereich", freut sich Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance. "Als erfahrener Top-Experte wird er das PAIR Finance Führungsteam mit seiner Expertise bereichern. Sven wird eine wichtige Rolle bei unserem weiteren Wachstum spielen und die außergewöhnliche Entwicklung von PAIR Finance weiter beschleunigen."

Über PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 550 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten schon jetzt erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Berlin, Wien, Amsterdam und Zürich mehr als 250 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.

