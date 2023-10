Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert Tonio Schachinger zum Deutschen Buchpreis 2023

Wien/Frankfurt (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert Tonio Schachinger zum Deutschen Buchpreis 2023.

"Coming-of-Age-Geschichten gibt es viele, und auch Internatsromane haben in der österreichischen Literatur eine lange Tradition, wenn wir an den Törleß von Robert Musil oder an den Schüler Gerber von Friedrich Torberg denken. Mit dem Roman "Echtzeitalter" von Tonio Schachinger ist das Genre nun im 21. Jahrhundert angekommen, mit der ambivalenten Hauptfigur Till Kokorda im Zentrum, die ihr Glück im Online-Gaming zu finden hofft", so die Staatssekretärin. "Tonio Schachinger schaffte es bereits 2019 mit seinem Debüt auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Dass er jetzt mit seinem zweiten Buch diesen Preis gewinnen konnte, spricht für das große Talent und die literarische Kraft des jungen Erzählers aus Österreich. Ich beglückwünsche ihn sehr herzlich zu dieser schönen und renommierten Würdigung seiner Arbeit mit dem Deutschen Buchpreis. Es ist eine Auszeichnung für die gesamte österreichische Gegenwartsliteratur, dass sich einer ihrer Vertreter unter der Vielzahl der hochkarätigen Kandidatinnen und Kandidaten in der deutschsprachigen Buchwelt durchsetzen konnte."

