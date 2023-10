Panzerunfall in Allentsteig

Wien (OTS) - Heute, den 16. Oktober 2023, ereignete sich kurz vor 17:00 Uhr ein Unfall mit einem Kampfpanzer “Leopard” am Truppenübungsplatz Allentsteig. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Panzer im Bereich Seebrücke von der Straße ab und stürzte über eine Böschung.

Das Bundesheer bedauert, dass dabei ein Soldat - ein Berufsunteroffizier - ums Leben kam. Die drei anderen Soldaten, davon ein Berufsunteroffizier und zwei Grundwehrdiener, die sich im Panzer befunden haben, wurden leicht verletzt und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus in Horn gebracht. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt; derzeit befinden sich sowohl Rettung als auch Polizei am Unfallort.

Die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich ist am Weg nach Allentsteig. Es wurden keine anderen Personen in den Unfall verwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer