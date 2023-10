65 Jahre Junge Generation in der SPÖ: Wir haben eine Welt zu gewinnen!

Mit über 120 Teilnehmer*innen, darunter zahlreichen Ehrengästen, feierte die Junge Generation in der SPÖ ihr 65-jähriges Bestehen

Wien (OTS/SK) - Beim Festakt des SPÖ-Jugendreferates wurden die Erfolge der vergangenen 65 Jahre gefeiert und die Weichen für weitere erfolgreiche Jahrzehnte gestellt. JG-Bundesvorsitzender Michael Kögl dazu: „Zukunft nur mit uns! Wir erkennen an, dass es in dieser Welt, so wie sie heute ist – mit ihren Krisen und Schieflagen, mit den Ungerechtigkeiten und Unverhältnismäßigkeiten, mit den Frustrationen und den Herausforderungen – etwas dringender braucht denn je: Zuversicht, Hoffnung und Mut.“ ****

Zahlreiche Ehrengäste nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Allen voran Bundesparteivorsitzender Andreas Babler, der bei seinen Grußworten die Wichtigkeit der Arbeit der Jungen Generation hervorhob, dem Jugendreferat alles Gute zu ihrem 65. Geburtstag wünschte und sie ermutigte, weiterhin laut für die Interessen junger Menschen einzutreten.

Bei einer Talkrunde mit der ersten Frau an der Spitze der Jungen Generation, Justizministerin a.D. Maria Berger, der ehemaligen Bundesvorsitzenden NAbg. Katharina Kucharowits, der stellvertretenden Bundesparteivorsitzenden und Bundesfrauenvorsitzenden NAbg. Eva-Maria Holzleitner und dem Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich und Landesrat Sven Hergovich wurde generationenübergreifend eine Brücke zu den politischen Herausforderungen unserer Zeit geschlagen.

Mit Hinblick auf das Superwahljahr 2024 rief Kögl dazu auf, Zusammenhalt zu zeigen und sich so den Konservativen und Rechten entschlossen entgegenzustellen und ein politisches Gegenmodell entgegenzusetzen, das nicht Spaltung und Ungleichheit erzeugt. Es gehe darum, den Herausforderungen entschlossen zu begegnen: „Wir sind die, die verstanden haben, dass Politik jenes Handwerk ist, mit dem man eine bessere Zukunft bauen muss. Und wir gehen dieser mutig und kämpferisch entgegen, weil die Zeiten Entschlossenheit und Kampfgeist erfordern. Denn wir haben eine Welt zu gewinnen.“ (Schluss) jk/up

