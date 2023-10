Viatris Austria fördert Kaffeeplausch unter Kolleg:innen

Wien (OTS) - Mit der neuen App RandomCoffee stärkt Viatris Austria den Teamgeist und bringt Kolleg:innen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen, sowohl Innen- als auch Außendienst. Die App führt immer zwei Kolleg:innen per Zufallsverfahren zusammen, die sich dann virtuell oder persönlich auf einen Kaffeeplausch treffen, um sich und ihren Arbeitsalltag näher kennen zu lernen und um so gegenseitiges Verständnis zu generieren.

Fokus auf Employee Wellbeing

Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Employee Wellbeing – also den Fokus auf das physische, mentale und soziale Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden. Das Thema gewinnt weltweit an Bedeutung, nachdem es zunehmend Einfluss auf den Erfolg und die Leistung von Unternehmen hat. Die Mission von Viatris ist es, Menschen weltweit und in jeder Lebensphase ein gesünderes Leben zu ermöglichen. Dies gilt nicht nur für Patient:innen, sondern auch für Mitarbeitende von Viatris – deshalb wird Employee Wellbeing im Unternehmen großgeschrieben.

Mit RandomCoffee präsentiert Viatris Austria einen modernen Weg, Mitarbeitende zusammenzuführen und den persönlichen Austausch zu fördern. Per Zufallsverfahren werden jeweils zwei Kolleg:innen zusammengebracht und per Chat aufgefordert, einen Kaffeeplausch – entweder persönlich oder virtuell – wahrzunehmen. Mit dieser App soll erreicht werden, dass Kolleg:innen mehr Kontakt zueinander haben, sich besser kennenlernen und in der (Zusammen-)Arbeit das gemeinsame Ziel finden. „Tools wie RandomCoffee unterstützen Unternehmen dabei, das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeitenden zu fördern und gleichzeitig das Verständnis für die Arbeit des anderen, sowie die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern,“ so Claudia Handl, Head of Communication, Public Affairs & Market Access bei Viatris Austria.

Engagierter Arbeitgeber in Sachen Teamspirit

„Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind für uns von großer Bedeutung,“ sagt Julia Reiter, Head Human Relations bei Viatris Austria. „Viatris Austria ist Vorreiter darin, den Teamgeist zu stärken und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu steigern.“ Nachdem das österreichische Team bereits im Juni eine Auszeichnung als Great Place to Work bekommen hat, fand vergangene Woche bei Viatris mit „Elevate“ die erste Global Wellbeing Week statt. In diesem Programm hatten Mitarbeitende die Möglichkeit, an unterschiedlichen Events zu den Themen mentale Gesundheit, Arbeit mit Sinn und persönliche Entwicklung teilzunehmen. Viatris Austria organisiert für seine Mitarbeitenden immer wieder Teambuilding-Aktivitäten mit Sinn: im Rahmen des Social Team Days der Caritas Österreich kochen unterschiedliche Teams von Viatris Austria ein Mittagessen für wohnungslose und sozial benachteiligte Menschen. So wird nicht nur Zusammenhalt im Team gefördert, sondern auch der Gesellschaft etwas zurückgegeben, denn: „Gemeinsam über 100 Portionen in ein paar Stunden zu kochen und auszugeben ist eine Herausforderung für das ganze Team,“ so Dietrich Göller, Geschäftsführer Viatris Austria

Über Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das einzigartig positioniert ist, um die traditionelle Kluft zwischen Generika und Markenprodukten zu überbrücken und das Beste aus beiden zu kombinieren, um den Gesundheitsbedarf weltweit ganzheitlicher zu decken. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen, in jeder Lebensphase gesünder zu leben, und bieten einen umfassenden Zugang zu Medikamenten. Allein im Jahr 2022 haben wir rund 1 Milliarde Patient:innen auf der ganzen Welt mit hochwertigen Arzneimitteln versorgt. Mit unserem außergewöhnlich umfangreichen und vielfältigen Arzneimittelportfolio, einer einzigartigen globalen Versorgungskette, die darauf ausgelegt ist, mehr Menschen zu erreichen, wann und wo sie sie brauchen, und der wissenschaftlichen Expertise, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt anzugehen, hat der Zugang bei Viatris eine große Bedeutung. Wir sind in der Lage, alle Momente des Lebens zu erfassen, von der Geburt bis zum Lebensende, von akuten bis zu chronischen Krankheiten. Unser Hauptsitz befindet sich in den USA, mit globalen Zentren in Pittsburgh, Shanghai und Hyderabad, Indien. Erfahren Sie mehr auf viatris.com und investor.viatris.com, folgen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn Instagram und YouTube.

In Österreich gehören zur Viatris-Gruppe die Mylan Österreich GmbH (inkl. ehemaliger Upjohn Produkte) sowie die Arcana Arzneimittel GmbH. Das Portfolio in Österreich umfasst mehr als 500 Produkte, darunter Originale und (Marken-) Generika. Sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Präparate decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab. Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.viatris.at.

