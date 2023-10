ExtraDienst 9-10/2023: Ein kapitaler Flop von Ski Austria

Es ist entschieden: Der Sieger des ExtraDienst-Logo-Wettbewerbes zur Suche eines neuen, besseren Ski Austria Logos ist gefunden.

Wien (OTS) - Und: laut einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts Triconsult kommt die ED-Alternative bei den Österreichern auch noch um Eckhäuser (86 Prozent) besser an als das Mikado-Signet.

Weiters lesen Sie auf 246 Seiten: TV-Legende Helmut Thoma über sein Leben, seine Karriere und seine Abrechnung mit den Medienmachern +++ Druckereien unter Druck +++ Wie Mammi-Blogger rabenmäßig ihren Nachwuchs in den Sozialen Medien vermarkten +++ Wie die Werber Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können.

EDitorial

Gutmenschen und Meinungs-Sittenwächter beschränken unsere Wortwahl und zerstören vorsätzlich die freie Diskussion. In seinem Editorial geht Herausgeber Christian W. Mucha mit diesem erbärmlichen Trend ins Gericht.





COVERSTORY

Die Abwahl

Es ist gefunden: das „bessere“ Ski Austria-Logo. Im Haus des Meeres trafen 30 Juroren – eine Riege von Top-Kreativen – ihre Entscheidung über jene 20 Arbeiten, die es von über 120 Einreichungen letztendlich ins Finale schafften. Dass die Jury ins Schwarze traf, bestätigt eine repräsentative Triconsult-Studie. Fazit: Das Mikado-Logo stinkt gegenüber dem ED-Signet ab. Weitere Ergebnisse, alles über die Schlussjury sowie die Rangliste der Top 20-Signets lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe.

Top Dienst

profil ändert Erscheinungstermin: Richard Grasl, der neue profil-Zampano, setzt weitere Schritte, um das Magazin wieder auf Schiene zu bringen. +++ 52 Prozent greifen täglich zur Zeitung: Die Ergebnisse der aktuellen Media-Analyse 2022/23. +++ ORF VfGH Urteil: Wieder hat der Verfassungsgerichtshof ein Machtwort gesprochen. Diesmal zur Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und Publikumsrates. Die stünden zu sehr unter dem Einfluss der Regierung. +++ORF startet Dachmarkenkampagne: In dem von donnerwetterblitz konzipierten Auftritt sollen die Mitarbeiter und deren Beitrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Ziel: Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Haushaltsabgabe zu steigern. +++ Der Standard tauscht Chefredaktion aus: Martin Kotynekmusste gehen. Ihm folgt ein Triumvirat. Insider vermuten hinter dem Schritt wirtschaftliche Troubles. Und das Schwächeln des Online-Auftritts.

Thoma’s Abrechnung

Die fast 85-jährige TV Legende, seinerzeit laut Bunte wichtigste Person Deutschlands, rechnet im Gespräch mit ED-Herausgeber Christian W. Mucha schonungslos mit der Medienbranche ab. Helmut Thoma nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Und verschont auch „seinen“ Sender RTL nicht vor Kritik ...

Die Heute-Offensive

Heute baut um: Christian Nusser gibt den Chefredakteursposten der Tageszeitung ab und soll sich um ein neues Premium-Projekt kümmern. Was es damit auf sich hat und wie es mit der Tageszeitung weiter geht, verrät Heute-Geschäftsführer Wolfgang Jansky im Interview. In einem weiteren Interview skizziert Neo-Chefredakteur Clemens Oistric seine Strategie.

Abgekühlte Konjunktur

Digitalisierung, Print-Müdigkeit, raues Wirtschaftsklima: Die Zukunfts-Fitness der Druckereien bleibt auf dem Prüfstand. Nach kurzer Erholungsphase kämpft die Branche schon wieder mit bereits bekannten Herausforderungen.

Ein neues Verlagsoffice mit 69 Lenzen ­– das braucht Mut

Über vier Jahrzehnte lang hatte unser Verlag seinen Sitz in Wien 7. Mitten im Zeitungsviertel. Wo zahlreiche Verlagshäuser – angefangen beim Kurier – ihren Standort hatten. Mittlerweile haben die Verlage allesamt das „Bobo“-Viertel verlassen. Nun auch die MG Mediengruppe. Unsere neue Adresse lautet: 1010 Wien, Burgring 1. Lesen Sie, wie man einen Umzug perfekt plant, wer die richtigen Partner dafür sind und wie wir logistisch diese Herkulesaufgabe gemeistert haben.

Digitale Raben-Eltern

In ihrer hemmungslosen Mitteilungssucht und mit dem schamlosen Ziel, durch soziale Reichweite Kohle zu machen, vermarkten immer mehr Mami-Blogger ihre Brut. Mit teils fatalen Folgen.

KI: Ist das ein Freund oder ein Feind?

Künstliche Intelligenz beamt die Werbebranche in den nächsten Level – oder killt ihre Arbeitsplätze. Agenturchef Peter Czerny (CzernyPlakolm) ging der Frage nach, was Werber mit menschlicher Intelligenz dazu sagen und wie sie mit ChatGPT, Midjourney & Co. umgehen.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 246 Seiten u.a.:

Verdächtiges Paket: Social Media wird auch bei Hackern immer populärer

O-Jeh-BB: Der neue unjunge und matte Spot der Österreichischen Bundesbahnen präsentiert sich grün vor Leid. Dort haben die Falsch-Singer ihren großen Auftritt

Zahlungsziel: Wie die E-Commerce-Branche jede Menge Geld durch Kaufabbrüche der Konsumenten verliert

Alle ziehen an einem Strang:Andreas Martin, GF Porsche Media & Creative, über die Zukunft der Elektromobilität

