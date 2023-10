Bevölkerung stimmt für Windpark

¾ der Niederösterreicher:innen wollen Windparks auch in eigener Gemeinde

St. Pölten (OTS) - Die Volksbefragung in Sulz im Weinviertel vom vergangenen Sonntag zeigt, wie stark die Unterstützung der niederösterreichischen Bevölkerung für den weiteren Windkraftausbau im Bundesland ist. Das Ergebnis ist in großer Übereinstimmung mit Umfrageergebnissen, die zeigen, dass mehr als drei Viertel der Niederösterreicher:innen den Ausbau der Windkraft in ihrer Gemeinde gutheißen. „Die Bevölkerung steht mit großer Mehrheit hinter dem Windkraftausbau in Niederösterreich“, freut sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft: Daher braucht es eine rasche Umsetzung der Neu-Zonierung für neue Windparks, damit der Windkraftausbau in Niederösterreich rasch fortgesetzt werden kann.

Gestern hat die Bevölkerung in der Weinviertler Gemeinde Sulz bei einer Volksbefragung mit deutlicher Mehrheit von mehr als 61 Prozent für die Errichtung eines Windparks mit sechs Windrädern gestimmt. „Das Ergebnis zeigt deutlich, wie stark die Bevölkerung hinter dem Windkraftausbau in Niederösterreich steht“, betont Moidl: „Das Abstimmungsergebnis passt auch sehr gut zur allgemeinen Zustimmung zur Windkraft in Niederösterreich.“ In den letzten 20 Jahren sind rund zwei Drittel der Abstimmungen zu Windparks positiv für die Errichtung der Projekte ausgegangen. Nimmt man auch jene Windprojekte in Niederösterreich hinzu, die durch eine Zustimmung des Gemeinderates umgesetzt wurden, dann konnten 94 Prozent aller Projekte, die an die Gemeinde herangetragen wurden, auch umgesetzt werden. Nur 6 Prozent der Windparkideen scheiterten in Niederösterreich an einem negativen Votum der Bevölkerung.

Mehrheit der Niederösterreicher:innen befürworten Windpark in eigener Gemeinde

Nach einer aktuellen Umfrage zum Thema Windkraftnutzung in Niederösterreich sprechen sich sogar drei Viertel der Niederösterreicher:innen für den Ausbau der Windkraft in ihrer eigenen Gemeinde aus. „Die Zustimmung zur Errichtung von Windparks, auch in der eigenen Gemeinde, ist ungebrochen hoch“, freut sich Moidl: „Die Windkraft ist die Lebensversicherung für die heimische Wirtschaft und ein Garant für leistbare Energiepreise für die Bevölkerung. Der Bevölkerung in Niederösterreich ist dies bewusst und sie unterstützt den Windkraftausbau mit großer Mehrheit. Jetzt brauchen wir rasch neue Flächen in der Windkraftzonierung in Niederösterreich."

