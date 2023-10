Rotes Kreuz startet Imagekampagne „Wir sind da.“

Multichannel-Kampagne mit Plakaten, Radio- und TV-Spots. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer: „Freiwillige und MitarbeiterInnen stehen im Mittelpunkt.“

Wien (OTS) - In diesen herausfordernden Zeiten von Kriegen, Krisen und Katastrophen ist die Arbeit des Roten Kreuzes wichtiger denn je, ob im Inland oder im Ausland. Um das Bewusstsein für die Rotkreuz-Mission zu stärken und das Vertrauen in die Arbeit zu festigen, startet heute eine Imagekampagne mit dem Titel „Wir sind da.“ Diese Imagekampagne soll den Fokus auf die Marke, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem die ständige Verfügbarkeit der unparteiischen Hilfe im In- und Ausland legen. Nicht zuletzt ist das Rote Kreuz mehr als nur eine Marke: Ein Schutzzeichen im humanitären Völkerrecht und damit für so viele Nichtkombattanten in Konflikten so aktuell, wie schon lange nicht mehr.

Kampagnenstart im TV am 17. Oktober

Die Multichannel-Kampagne, bestehend aus Plakatwerbung, Radio- und TV-Werbung sowie Online-Maßnahmen, ist diese Woche in ganz Österreich gestartet. Ab dem 17. Oktober folgt der Kampagnenstart im TV. „Diese Kampagne ist ein wichtiger Schritt, um die Bedeutung unserer Arbeit in den Vordergrund zu rücken. Wir sind stolz darauf, dass echte Freiwillige und Mitarbeiter_innen, die das Rückgrat unserer Organisation bilden, im Mittelpunkt dieser Kampagne stehen“, erklärt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir werden auch in Zukunft neutral und unabhängig als größte humanitäre Hilfsorganisation Österreichs für alle Menschen da sein, die unsere Hilfe benötigen. Als Fels in der Brandung in einer sich rasch ändernden Welt. Als Nonprofit-Organisation bedanken wir uns für die Unterstützung von Medien und Vermarktern bei der Verbreitung der Kampagne.“

„Aus Liebe zum Menschen“ flankiert Kampagnen-Dach „Wir sind da.“

Die Kampagne unter dem Motto „Wir sind da.“ wurde wie schon frühere Kampagnen mit der Agentur „Zum goldenen Hirschen“ auf der Basis einer bundesweiten Markenstrategie entwickelt, die gemeinsam mit Marketmind über mehrere Jahre erarbeitet wurde. Im Spot und auf den Werbemitteln sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes zu sehen, es wurde ganz bewusst auf Schauspielerinnen und Schauspieler verzichtet. Der Markenclaim "Aus Liebe zum Menschen." wird auch weiterhin geführt und flankiert das Kampagnendach „Wir sind da.“ Den Spot hat Sabotagefilm umgesetzt, als Mediaagentur zeichnet Mediaplus verantwortlich.

Fotos: Hier klicken

Spots auf Youtube:

Wir sind da. Der Spot. (30sec) - YouTube

Wir sind da. Der Spot. (52sec) - YouTube

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Gerald Richter

Presse- und Medienservice

+43158900153 +436645444619

gerald.richter @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at