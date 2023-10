Generali unterstützt Spitzensportler_innen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Sport

Die Generali startet eine Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein KADA. Das neue Teilzeitmodell im Außendienst ermöglicht Sportler_innen Flexibilität.

Wien (OTS) - Die Generali Österreich startet eine Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein KADA. Damit unterstützt die Versicherung österreichische Athlet_innen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport. Besonders das neue Teilzeitmodell im Außendienst ermöglicht viel Flexibilität: Sportler_innen profitieren von einer modularen Ausbildung in der Generali Academy mit einem Mix aus digitalem Training und Präsenzeinheiten. Ein Großteil der Einschulung und Ausbildung erfolgt dank eines digitalen Learning-Tools orts- und zeitunabhängig. Zudem unterstützen persönliche Coaches und begleiten die Ausbildung.

„Wir sehen die Partnerschaft als große Chance. Besonders Spitzensportler_innen profitieren von der Flexibilität in der Kundenbetreuung. Wir freuen uns auf spannende Bewerbungen und sind zuversichtlich, dass sich dadurch der Frauenanteil im Vertrieb erhöht“, verdeutlicht Matthias Gerbavsits, Leiter Exklusiv-Vertrieb.

Auch KADA Geschäftsführer Nik Berger freut sich: „Als Institution für Bildungs- und Berufsberatung im österreichischen Leistungssport begleiten wir Athlet_innen individuell bei der Vereinbarung von Sport und Bildung. Das Teilzeitmodell der Generali ist durch den fundierten Abschluss und die weiterführenden Aufstiegsmöglichkeiten eine tolle Chance, um sich parallel zum Sport ein zweites berufliches Standbein aufzubauen.“

Über KADA

KADA ist die Institution für Bildungs- & Berufsberatung im österreichischen Spitzensport. Als solche unterstützt der gemeinnützige Verein Sportler_innen dabei, passende (Aus-)Bildungsmöglichkeiten zu finden, die sich mit ihrem Trainings- und Wettkampfprogramm vereinbaren lassen. Damit werden schon während der aktiven Karriere berufliche Perspektiven für die Zeit nach dem Spitzensport aufgebaut. Am Ende der Sportkarriere begleitet KADA den Übergang in die Arbeitswelt.

Im Zentrum stehen individuelle Laufbahnberatung und professionelle Planung, um die persönliche, berufliche und sportliche Entwicklung der Athlet_innen optimal zu fördern. Das ganzheitliche Betreuungsangebot vor, während und nach der Sportkarriere ist kostenlos und unverbindlich. KADA wird vom österreichischen Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) sowie dem Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) gefördert.

Teilzeitmodell im Außendienst

Im Juni startete die Generali Österreich ein neues Teilzeitmodell im Außendienst. Mit diesem neuen Angebot ist die Generali Vorreiterin bei flexiblen Kundenbetreuungsmodellen: Die Versicherung spricht damit Quereinsteiger_innen an und erleichtert den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Besonders Eltern profitieren von der neuen Flexibilität in der Kundenbetreuung.

Bewerbungen sind ganz einfach über das Karriereportal der Generali Österreich möglich.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

