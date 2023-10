Verstärkung für Niederösterreich: 128 neue Polizisten in Melk ausgemustert

128 Polizeischülerinnen und -schüler schlossen Grundausbildung ab – 145 Aspirantinnen und Aspiranten starteten ihre Karriere in der Polizeischule

Zitat Gerhard Karner:

„Die Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen und Monaten gesetzt wurden, zeigen Wirkung. Die Bewerberzahlen haben sich auch in Niederösterreich noch einmal deutlich erhöht. So haben sich alleine in Niederösterreich in den vergangenen Wochen mehr als 700 Menschen für den Polizeiberuf beworben. Im Dezember werden mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung beginnen“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Zitat Johanna Mikl-Leitner:

„Wir wollen weiterhin eine der sichersten Regionen Europas sein. Um diesen Standard halten zu können, braucht es Investitionen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen. Wer den Beruf der Polizistin oder des Polizisten ausübt, muss sich auf das Umfeld und die Rahmenbedingungen zu 100 Prozent verlassen können. Deshalb ist es wichtig, Investitionen zu tätigen. Investitionen wie die Flugeinsatzzentrale in Wiener Neustadt, die Einsatztrainingszentren in St. Pölten, Traiskirchen oder Süßenbrunn. Es braucht aber nicht nur Investitionen in die Infrastruktur, sondern auch in die Ausbildung. Gerade unsere Polizeiausbildung gehört zu den besten Ausbildungen der Welt. Ausbildung und Infrastruktur ist das eine, aber das andere ist es, ja zur Verantwortung als Polizistin und Polizist zu sagen, ja zu dieser ganz großen Aufgabe“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Innenminister Gerhard Karner gratulierte am 16. Oktober 2023 128 Polizeischülerinnen und -schülern in Melk zum Abschluss ihrer Grundausbildung. Die neuen Inspektorinnen und Inspektoren folgen damit den 158 Kolleginnen und Kollegen, die im Jahr 2023 für den Dienst in den niederösterreichischen Polizeiinspektionen ausgemustert wurden. Weiters wurden 145 Aspirantinnen und Aspiranten, die kürzlich mit der polizeilichen Grundausbildung begonnen haben, angelobt. Bis Jahresende werden im Bundesland noch mehr als 80 Polizistinnen und Polizisten dazukommen. Seit Jahresbeginn 2023 wurden mehr als 300 Polizistinnen und Polizisten für Niederösterreich in den Dienst gestellt.

Zahl der Bewerbungen durch neue Personaloffensive stark erhöht

Um Interessentinnen und Interessenten für den Polizeiberuf zu gewinnen, setzte das Innenministerium drei konkrete Maßnahmen zur Personalrekrutierung um: Das Auswahlverfahren sowie die polizeiliche Grundausbildung wurden modernisiert und eine bundesweite Werbekampagne wurde ausgerollt. Bei der Kampagne „Ich kann´s werden“ wird mit echten Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern geworben, um Authentizität und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Die Videos zur Kampagne sind in den sozialen Netzwerken besonders beliebt und generieren dabei bis zu zwei Millionen Aufrufe. „Die Entwicklung gibt uns Recht: Insgesamt haben sich heuer österreichweit fast 6.200 Frauen und Männer für den Polizeidienst beworben. Für den Aufnahmetermin im September und den bevorstehenden Aufnahmetermin im Dezember haben sich alleine in Niederösterreich mehr als 700 Menschen beworben.“ Dies sei eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Karner.

Zusätzlich wurde das Einstiegsgehalt für Polizeischülerinnen und Polizeischüler erhöht. Außerdem erhalten sie das österreichweit gültige Klimaticket. Ein fehlender Führerschein oder eine sichtbare Tätowierung stellen zudem kein Hindernis mehr für die Bewerbung bei der Polizei dar. Der Führerschein kann während der Ausbildung gemacht werden, die Kosten werden übernommen.

