Volkshilfe Wien: Neuer Rekord bei Lebensmittelspenden – 5,7 Tonnen gesammelt

In stürmischen Zeiten halten die Wiener*innen. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Armut sammelte die Volkshilfe Wien am Freitag, 13. Oktober wienweit Lebensmittelspenden.

Wien (OTS) - Getreu dem Volkshilfe Wien Motto „Helfen macht stark“ – engagierten sich mehr als 100 Ehrenamtliche und Freiwillige am Freitag, 13. Oktober 2023 für die gute Sache. Sie sammelten wortwörtlich einen sensationellen Rekord ein: Bei der letztjährigen Sammelaktion spendeten die Wiener*innen bereits mehr als 3.700 Kilogramm. Heuer wurden 5.690 Kilogramm – fast um 2 Tonnen mehr – gespendet.

In Wien hält man zusammen

„ Unsere Sammlung zeigt eines ganz klar: In Wien hält man zusammen! Trotz – oder gerade wegen – der Teuerungswelle spendeten die Wienerinnen und Wiener so viele Lebensmittel wie noch nie! “, freut sich Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „ Die Teuerungswelle ist längst zur Armutswelle geworden. “

„ Jedes gespendete Lebensmittel lindert Not und Armut. “ erklärt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien. Alle gespendeten Lebensmittel kommen direkt armutsbetroffenen Wienerinnen und Wiener zugute. Jeden Dienstag gibt die Volkshilfe Wien rund 250 Lebensmittelpakete an armutsbetroffene Wienerinnen und Wiener aus. Die Schlange vor der Lebensmittelausgabe wächst stetig.

„Danke an die vielen tausend Spender*innen und ganz besonders an alle Freiwilligen, die sich das ganze Jahr für andere einsetzen“, so Wehsely und Häupl abschließend.

Spenden werden ganzjährig benötigt

Lebensmittel, Hygiene- und Periodenartikel können ganzjährig gespendet werden. Mit einem Paket kann eine Familie ihren Bedarf an Lebensmittel für ein Monat aufstocken. Mehr Informationen unter: www.volkshilfe.wien

