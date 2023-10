SPÖ-Bayr zur Vorsitzenden der Frauenarbeitsgruppe der Fraktion SOC in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) gewählt

Feministische Perspektive in alle aktuellen politischen Themen einbringen!

Wien (OTS/SK) - Die Arbeitsgruppe Sozialistische Frauen (SWWG) in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wurde in den neunziger Jahren gegründet und tritt seither entschlossen für die Geschlechtergerechtigkeit in allen Berichten und Diskussionen in der Parlamentarischen Versammlung ein. Petra Bayr freut sich über das Vertrauen, das ihr bei der Wahl im Zuge der Sitzungswoche in Straßburg einstimmig ausgesprochen wurde: „Frauen müssen in ihrer politischen Gruppe eine entscheidende Rolle spielen! Indem wir uns organisieren und gendersensible und geschlechtsbezogene Themen im Voraus identifizieren, können wir einen entscheidenden Unterschied machen und eine feministische Perspektive in alle aktuellen politischen Themen einbringen.“ ****

In ihrer neuen Funktion macht es sich Bayr zur Aufgabe, im Rahmen des Europarats Frauen und Mädchen die gleichen Chancen und auch Rechte in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen. „Die Zeit des Patriarchats ist vorbei. Alle verstaubten Überreste werden wir mit einer gemeinsamen Anstrengung aus unserer Gesellschaft lösen. Dafür braucht es einen genauen Blick auf unsere Politik, denn egal ob es um die Verteilung von Mitteln, die Repräsentation in Gremien und bei Wortmeldungen oder bei der Priorisierung von Inhalten geht, eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts werden wir nicht tolerieren“, so Bayr.

Die SOC ist die größte von fünf in der Parlamentarischen Versammlung vertretenen politischen Gruppen, sie vereint unter anderem Sozialdemokrat*innen, Sozialist*innen, Grüne und Pirat*innen. Von den 156 Mitgliedern der PACE, die sich in der SOC organisieren, sind 75 weiblich. Als Frauenvorsitzende der SOC ist Bayr auch Mitglied des Präsidiums der informellen women@pace Gruppe, in der alle weiblichen Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung gemeinsam daran arbeiten, die in den Statuten festgesetzte Repräsentanz der Geschlechter mit Leben und Inhalten zu erfüllen. (Schluss) sd/bj

