Segnung und Eröffnung des neuen CS Tageszentrums für Senior:innen und des CS Pflegeheims Kalksburg

Am 13.10.2023 fand die feierliche Segnung der Kapelle des neuen CS Pflegezentrums statt. Die neue CS Kalksburg ist wohl aktuell das modernste und nachhaltigste Pflegezentrum in Wien.

Individuelles CS Wohnappartement mit individueller Pflege und Betreuung

Das Pflegezentrum trägt den individuellen Ansprüchen in Pflege & Betreuung und Architektur Rechnung.

Gerald Bischof, Bezirksvorsteher Liesing, wohnte der Segnung mit Anrainer:innen und Bewohner:innen bei und überzeugte sich im Gespräch mit den Bewohner:innen von der Wohn-, Pflege- und Betreuungsqualität der CS Caritas Socialis.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof dazu: „Das neue, topmoderne Pflegeheim ist wertvoller und wichtiger Bestandteil der Versorgung für pflegebedürftige Menschen in Liesing. Besonders freut mich, wenn diese hier neben der professionellen und wertschätzenden Betreuung auch eine lebenswerte Umgebung geboten bekommen. Dies ist mit dem neuen Haus auf jeden Fall gelungen!“

Die CS Kalksburg ist Lebensraum für bis zu 152 Personen, die eine stationäre Langzeitbetreuung benötigen. Bis zu 25 Personen nutzen täglich das CS Tagezentrum Kalksburg. Ab 2026 wird auch Betreutes Wohnen angeboten. Die CS Kalksburg ist ein Lebensraum mit individueller Pflege und Betreuung und hoher fachlicher Kompetenz durch die Spezialisierung für Menschen mit Demenz beziehungsweise palliativer Unterstützung (CS Hospiz Wien). Sie steht ab sofort allen Wienerinnen und Wienern offen.

„Unterschiedliche Appartementgrößen, großzügige Bäder, große Fensterflächen, um die Natur in die Appartements zu bringen, weite Aufenthaltsräume, um Rückzug und Gemeinschaft in unterschiedlichen Intensitäten zu leben und die pflegerische Expertise unserer CS Mitarbeiter:innen schaffen den guten Lebensraum CS Kalksburg “, so Robert Oberndorfer, Geschäftsführer CS Caritas Socialis.

Segnung der Hildegard Burjan-Kapelle in der CS Kalksburg

Am 13.10.2023 wurde die Kapelle des Hauses von Dechant Bernhard Pokorny gesegnet. Konzelebranten waren P. Michael Zacherl SJ und Korbinian Parzinger. P. Hans Brandl SJ gestaltete mit dem Bläserensemble des Kollegium Kalksburg den Gottesdienst musikalisch. In der Kapelle wurden bewusst Gegenstände aus der Kapelle des vor zwei Jahren abgerissenen Hauses in Kalksburg wiederverwendet: Altar, Ambo, Orgel, Tabernakel und auch die wunderschönen Glasfenster von Günther Kraus. Mit dem großen roten Kreuz auf blau grünem Hintergrund erwarten die Besucher:innen der Kapelle weit ausgestreckte, einladende Arme – eine Umarmung mitten im Alltag von Pflege und Betreuung. Die Kapelle wird nach der Gründerin der Caritas Socialis, Hildegard Burjan, benannt.

„Wir Schwestern freuen uns sehr, dass mit dem modernen, weiträumigen Haus der CS Kalksburg einer Intention unserer Gründerin Hildegard Burjan entsprochen wird. Sie erwarb 1927 das Mackschlössel als Ort der Erholung und Alterssitz für die Schwestern der Caritas Socialis. Dass daraus nun so ein wunderschöner, moderner und nachhaltiger Lebensraum entsteht - mit individueller Pflege und Betreuung für Menschen, die die spezialisierten Angebote bei Demenz oder mit palliativem Schwerpunkt brauchen – freut mich ganz besonders“, so Sr. Susanne Krendelsberger CS, Generalleiterin der CS Schwesterngemeinschaft und Stiftungsvorstand der CS Caritas Socialis Privatstiftung

NEU: CS Tageszentrum Kalksburg - Facettenreiches Trainingsprogramm tagsüber für Senior:innen und Menschen mit Demenz

Das neugestaltete Tagezentrum trägt den modernen Anforderungen der Tagesbetreuung von Senior:innen und Menschen mit Demenz Rechnung. Menschen mit Unterstützungsbedarf finden hier einen geschützten Rahmen, in dem auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Ein facettenreiches Aktivierungsprogramm wird schwerpunktmäßig tageweise angeboten wie z.B. Mindfit, Bodyfit, Tastefit.

CS Kalksburg: ein Projekt von CS Caritas Socialis und ArchOffice

Für die Generalplanung der Gebäude und der Außenanlagen der CS Kalksburg war ArchOffice aus Wien verantwortlich.

CS Caritas Socialis – Lebensqualität vom Beginn bis zum Ende des Lebens

Die CS Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Heute setzt die CS Caritas Socialis drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Wien) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Basis dafür sind das mäeutische Führungsverständnis und das CS Leitbild.

CS Hospiz Wien umfasst alle CS Bereiche, in denen Hospizkultur gelebt wird (cs.hospiz.wien). Mit dem ersten Mobilen Palliativteam Wiens 1989 wurde ein Meilenstein gelegt. Heute ist der Hospiz/Palliative Care Gedanke in allen CS Einrichtungen verankert und wird weit über CS Hospiz Rennweg, stationäres Hospiz Pramergasse hinaus in allen stationären und mobilen Einrichtungen verwirklicht (in den CS Pflege- und Tageszentren, WGs, CS Betreuung zu Hause).

Lebensbegleitung bis zuletzt mit bestmöglicher Schmerzlinderung, professioneller Pflege, spiritueller und psychosozialer Begleitung und eine Hand, wenn man sie braucht, das ist das Ziel von CS Hospiz Wien. #weiljederaugenblickzählt

