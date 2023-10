Erntedankfest rückt regionale Lebensmittel in den Vordergrund

LH-Stv. Pernkopf: Fest des Respekts vor der Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern und unserer Verbundenheit mit der Natur

St. Pölten (OTS) - „So schmeckt Niederösterreich ist unterwegs“, unter diesem Motto tourte die Kulinarik-Initiative des Landes gemeinsam mit den Seminarbäuerinnen und „Urlaub am Bauernhof“ durch die blau-gelben Bauermärkte. In Haag, Krems, St. Pölten, St. Peter in der Au und Wolkersdorf legte die Tour einen Halt ein. Bewusstseinsbildung rund um das Thema Brot standen ebenso auf dem Programm wie ein Gewinnspiel und Kostproben - frisch zubereitet von den NÖ-Seminarbäuerinnen. Am gestrigen Sonntag fand mit einem großen Erntedankfest der krönende Abschluss beim Obsthof Altenriederer in Nußdorf ob der Traisen statt.

„Erntedank ist für mich ein Fest, das uns daran erinnert, wie eng wir mit der Natur verbunden sind und wie wichtig es ist, diese Verbindung zu pflegen und zu schützen“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der das Erntedankfest besuchte. „Es ist auch ein Fest des Respekts vor der Arbeit und Hingabe, die unsere Bäuerinnen und Bauern in ihre Felder und Höfe tagtäglich investieren, um uns mit frischen, regionalen und vor allem qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Wir haben die beste Qualität, die Vielfalt, die Frische direkt vor der Haustür. Dafür sollten wir – gerade an einem Tag wie heute – dankbar sein“, unterstrich Pernkopf.

Im Rahmen des Erntedankfests konnte man Schmankerl für zu Hause bei zahlreichen „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben erwerben. Das umfang- und abwechslungsreiche Angebot konnte sich sehen lassen:

Radio NÖ Früh-schoppen und eine traditionelle Feldmesse lockten die Besucherinnen und Besucher ebenso an wie „Singen mit Aussicht“ von der Volkskultur NÖ. Fachliche Impulsvorträge zum Thema Regionalität und Saisonalität sowie ein buntes Kinderprogramm rundeten das Programm ab.

Gastgeber Erich Altenriederer zeigte sich sehr zufrieden: „Jedes Jahr mit Ende der Ernte ist es an der Zeit ,Danke‘ zu sagen. Am Obsthof & Weingut Altenriederer in Nußdorf ob der Traisen, wo Sortenvielfalt und Qualität das ganze Jahr über gelebt werden, sollen genau diese Traditionen im Vordergrund stehen.“

Infos zu „So schmeckt Niederösterreich“, Bauernmärkten und Regionalläden sowie Veranstaltungen finden Sie unter www.soschmecktnoe.at.

Weitere Informationen: Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ, Stefan Kaiser, Pressesprecher, Mobil +43 676 83 688 569 stefan.kaiser @ enu.at, www.enu.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse