VP-Mahrer/Wölbitsch ad Sondergemeinderat: Widmungsskandal ist beim Bürgermeister angekommen

SPÖ darf die Stadt Wien nicht als ihr Eigentum betrachten! Aufklärung und Transparenz mehr als überfällig und notwendig

Wien (OTS) - „Bei unserem heutigen Sondergemeinderat zum Kleingarten-Skandal geht es um den Verdacht der Begünstigung in eigener Sache, das offenbar zum System geworden ist. Die Kleingärten müssen für jene da sein, die sie für sich und ihre Familien brauchen und keine Beziehungen oder Vermögen haben. Und nicht für das System SPÖ, damit sich deren Proponenten bereichern!“, äußerte sich Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer anlässlich des Sondergemeinderats.



Auch der aktuelle Fall rund um den Generalsekretär des Städtebundes, Thomas Weninger zeige, dass dieser Flächenwidmungsskandal mittlerweile beim Bürgermeister angekommen sei und immer größere Ausmaße annehme. Dieser Skandal sei zudem vor allem auch ein großer Glaubwürdigkeitsskandal der SPÖ. „Vor allem weil diese immer einen seltsamen Umgang mit dem Thema Eigentum gepflegt haben. Aber jetzt stellt sich heraus, dass die größte Anhängerin des Eigentums die SPÖ selbst ist“, so Klubobmann Markus Wölbitsch im Zuge des Sondergemeinderats.



Wer die Hoffnung geschöpft hatte, dass die SPÖ in dieser Causa für Aufklärung sorgen würde, sei vor allem enttäuscht worden. „Es wurde einfach gesagt: Es war nichts. Sie können wohl nicht glauben, dass ihnen das jemand abkauft “, so Wölbitsch weiter in Richtung der Wiener SPÖ.



„Hinschauen statt Wegschauen, Kontrollieren und aufklären - anpacken und besser machen: Das ist unser Weg“, so Mahrer abschließend.



