Leopoldstadt: Lesung „Niederösterreich für Entdecker“

Schottenberg rezitiert am 25.10.: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Michael Schottenberg ist als Reiseschriftsteller genauso erfolgreich wie früher als Theaterleiter, Regisseur, Schauspieler und Bühnenautor. Am Mittwoch, 25. Oktober, wird der leidenschaftliche Reisende im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) aus seinem Buch „Niederösterreich für Entdecker“ vortragen. Die kurzweilige Lesung geht um 18.30 Uhr los. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Infos: Telefon 0664/382 34 40 (Museumsleiter: Georg Friedler) und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at

In der Publikation „Niederösterreich für Entdecker“ schreibt Schottenberg zum Beispiel über Pecher, Waldrapper, Mohnwirte und Löffelmacher. Auf einer eindrucksreichen NÖ-Tour kam der „Reise-Philosoph“ unter anderem in die Orte Grafenegg, Maria Gugging und Hardegg. Der Band aus dem Verlag „Amalthea“ (ISBN-13: 978-3-99050-233-4, 240 Seiten, mit Abbildungen) kostet 25 Euro. E-Mails an die Verleger*innen: verlag@amalthea.at.

Schottenberg ergänzt sein Programm mit Auszügen aus dem Werk „Burgenland für Entdecker“ („Amalthea“, ISBN-13: 978-3-99050-209-9, 224 Seiten, mit Bildern, Preis: 25 Euro). Angaben über das Bezirksmuseum Leopoldstadt (Öffnungszeit, Fix-Ausstellung, Dokumentationen zu speziellen Themen, u.v.a.) veröffentlichen die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker*innen im Internet. Ein Blick lohnt sich: www.bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Künstler Michael Schottenberg: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Michael_Schottenberg

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

