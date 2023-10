Felix Erdtmann verstärkt dpa-Videoteam als CvD (FOTO)

Hamburg (OTS) - Die Deutsche Presse-Agentur verstärkt ihr Team im TV- und Digitalvideobereich. Zum 16. Oktober 2023 kommt Felix Erdtmann (44) als neuer Chef vom Dienst Planung in den Berliner Newsroom. Erdtmann kommt aus dem RTL-Hauptstadtstudio zur dpa.

Marc-Oliver Kühle, Head of Video bei dpa, freut sich über den prominenten Neuzugang: "Mit seiner breiten TV-Expertise und einem kundenorientierten Blick auf Themen und Umsetzungen wird Felix Erdtmann den Bewegtbildbereich bei der dpa maßgeblich verstärken. Die Fokussierung auf die Umsetzung multimedialer Themen wird immer mehr zu einem zentralen Punkt unserer Berichterstattung." Erst in diesem Jahr hat die dpa ihren neuen Berliner Newsroom mit integriertem TV-und Podcaststudio bezogen.

Erdtmann war im RTL-Hauptstadtstudio für die Koordination der tagesaktuellen Produktionen für diverse News-Formate innerhalb der Sendergruppe zuständig, betreute zudem mittelfristige Planungsthemen. Zuvor arbeitete er für verschiedene Sender und Produktionsfirmen als Redakteur und Reporter. Nach einem Volontariat bei der ProSiebenSat.1 Media SE in Berlin war er unter anderem als Redakteur für META Productions und Axel Springer tätig. Besonders die Weiterentwicklung und Optimierung redaktioneller Prozesse bei Live-Einsätzen und in der Online-Berichterstattung stand und steht im Mittelpunkt seiner Arbeit.

Felix Erdtmann zu seiner Aufgabe: "Meine absolute Leidenschaft ist es, relevante News und starke Geschichten mit Gesprächswert für TV- und Digitalkunden passgenau zur Verfügung zu stellen. Das in Zukunft für Deutschlands größte Nachrichtenagentur zu tun, freut mich ganz besonders!"

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

