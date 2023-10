Millionenpublikum kam im ORF an den neuesten Austro-„Tatort“

Erfolgreiche ORF-2-Premiere für Krassnitzers und Neuhausers Einsatz gegen das „Bauernsterben“ mit bis zu 1.007.000 Zuseherinnen und Zusehern und bestem Marktanteil seit 2014

Wien (OTS) - Nachdem sich Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser zu Beginn des Jahres bereits mit einem Millionenpublikum die Frage „Was ist das für eine Welt“ (ORF-2-Premiere am 26. Februar) gestellt haben, untersuchte Österreichs „Tatort“-Erfolgsduo gestern, am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-2-Premiere und erneut mit einem Publikum jenseits der Millionengrenze das „Bauernsterben“. Gemeinsam mit bis zu 1.007.000 Zuseherinnen und Zusehern gerieten die Austro-Ermittler:innen in dem ORF-Krimi von Regisseurin Sabine Derflinger und Drehbuchautor Lukas Sturm dabei mitten in das Spannungsfeld zwischen nachhaltiger und industrieller Landwirtschaft sowie in ein Netz aus Schulden, Beihilfenbetrug und illegalen Machenschaften. Durchschnittlich wollten sich 982.000 Personen (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 36 Prozent in der Zielgruppe 12+ (es handelt sich dabei um den besten Marktanteil seit 2014) den neuesten Fall nicht entgehen lassen. In den Zielgruppen 12–29 bzw. 12–49 lag der Marktanteil bei 31 bzw. 25 Prozent. Auch beim deutschen Publikum war der Austro-„Tatort“ wieder äußerst beliebt. Durchschnittlich waren 8.559.000 bei einem Marktanteil von 30 Prozent bei „Bauernsterben“ mit dabei. Das Austro-Duo sicherte sich damit den Sonntags-Tagessieg in Deutschland. „Tatort – Bauernsterben“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Graf Film.

Das Austro-„Tatort“-Jahr 2023

Nach „Was ist das für eine Welt“ am 26. Februar und „Azra“ am 29. Mai ermittelten Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in ihrem dritten „Tatort“-Fall 2023 rund um das „Bauernsterben“. Und auch für Nachschub wird gesorgt: „Dein Verlust“ ist bereits im Kasten, seit Ende September wird außerdem „Hurenkind“ gedreht. Beide Filme werden voraussichtlich 2024 in ORF 2 zu sehen sein.

