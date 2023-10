Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um 3 Millionen Euro

Solo Joker geht erneut nach Tirol und bringt rund 194.000 Euro

Wien (OTS) - Die Lotto Ziehung am Sonntag war die dritte Ziehung in Folge, bei der niemand die „sechs Richtigen“ angekreuzt hatte. Damit wartet kommenden Mittwoch ein Dreifachjackpot, der mit rund 3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Insgesamt drei Spielteilnehmer:innen tippten in dieser Runde einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils knapp 34.000 Euro. Auf den Sechser fehlte beim Gewinn in Wien die Zahl 33, in Oberösterreich wiederum die 16, beide Gewinne wurden auf einem Normalschein getippt. Der Gewinn im Burgenland wurde mit dem System 007 erzielt, hier fehlte die Zahl 44.

LottoPlus

Bei LottoPLus gab es einen Solo-Sechser, die oder der Gewinner:in kommt aus Niederösterreich und kann sich über einen Gewinn von mehr als 230.000 Euro freuen. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge – nach der Lotto-Bonus Ziehung am vergangenen Freitag – einen Solo-Sechser aus Tirol. Hier hatte eine oder ein Spielteilnehmer:in auf einer Lotto Quicktipp Quittung auch das „Ja“ angekreuzt und gewinnt damit knapp 194.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Oktober 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.097.775,80 – 3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.872,40 63 Fünfer zu je EUR 1.672,70 179 Vierer+ZZ zu je EUR 189,20 3.236 Vierer zu je EUR 61,00 4.854 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 55.931 Dreier zu je EUR 6,00 191.186 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 2 16 33 38 39 44 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Oktober 2023

1 Sechser zu EUR 230.489,90 56 Fünfer zu je EUR 964,00 2.398 Vierer zu je EUR 20,10 40.773 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 14 19 23 26 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Oktober 2023

1 Joker EUR 193.924,50 7 mal EUR 10.000,00 85 mal EUR 1.000,00 886 mal EUR 100,00 8.956 mal EUR 10,00 86.927 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 4 1 4 7 9

