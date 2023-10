AVISO: Ehrung von Blaulichtorganisationen in fünf Kategorien

KSÖ-Sicherheitspreis für besondere Leistungen – mit Innenminister Gerhard Karner am 17. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Wien (OTS) - Bei der Sicherheitspreisverleihung des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ) werden am 17. Oktober 2023 österreichische Blaulichtorganisationen geehrt. Die Auszeichnungen werden in fünf Kategorien vergeben: „Gelebte Sicherheitspartnerschaft“, „Besondere Leistungen in der digitalen Sicherheit“, „Besondere Leistungen in der Sicherheitsprävention“, „Rettungsaktion des Jahres“ und „Besondere Leistungen im Bereich internationaler polizeilicher Zusammenarbeit“. Innenminister Gerhard Karner wird gemeinsam mit dem KSÖ-Präsidenten Michael Höllerer und dem KSÖ-Vizepräsidenten Karl Schlögl die Preise verleihen.

Wann: 17. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Wo: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Schenkenstraße 4 – GÖD Saal, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at