Kraus-Winkler/Steharnig-Staudinger: Positive Urlaubsstimmung hält für kommende Wintersaison an

Wien (OTS/BMAW) - Im Rahmen der Winterauftakt-Pressekonferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Österreich Werbung (ÖW) gaben Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger einen optimistischen Ausblick auf die kommende Wintersaison: Die Zahl der Menschen, die einen Winterurlaub in Österreich planen, steigt. Die allgemeine Urlaubsstimmung hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals verbessert und Wintersporturlaub erfreut sich anhaltender Beliebtheit.

Nach einem positiven, wenn auch durch die Witterungsbedingungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernden Sommer, kann der österreichische Tourismus aus derzeitiger Sicht optimistisch in die Wintersaison starten. Dies bestätigt auch die aktuelle Potenzialstudie der Österreich Werbung.

Kraus-Winkler: Österreich bleibt Top-Winterdestination

„Österreichs Tourismus hat in den letzten Jahren zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Die Bemühungen der Branche haben sich gelohnt, wie auch die neue Potenzialstudie der ÖW zeigt: Zeit, Lust und Geld für Winterurlaub sind ausreichend vorhanden. Österreich ist und bleibt bei inländischen wie ausländischen Gästen eine Top-Tourismusdestination“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. „Zeitgleich gibt die Mehrheit der Befragten an, dass Nachhaltigkeit einen Aspekt bei der Buchungsentscheidung darstellt. Gerade der Wintertourismus hat im Nachhaltigkeitsbereich große Fortschritte gemacht und nimmt damit auch international eine Vorreiterrolle ein.“

Die bisherige Sommersaison (Mai bis inkl. August 2023) erreichte mit 60,06 Millionen Nächtigungen ein Plus von 3,7 Prozent zur Vorjahresperiode und liegt auch 1,8 Prozent über dem sehr guten Jahr 2019. „Die bisherigen Erfolgsmeldungen und positiven Prognosen für die kommenden Monate, aber auch wissenschaftliche Studien bestätigen Österreichs Zukunft als langfristig gesichertes Urlaubsziel. Die Branche arbeitet konstant an der Weiterentwicklung im Nachhaltigkeits- und im Digitalisierungsbereich und sichert mit ihrer Innovationskraft die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Österreich. Seitens der Tourismuspolitik werden wir die Branche mit den geeigneten Rahmenbedingungen dabei unterstützen, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen“, so Kraus-Winkler.

Steharnig-Staudinger: Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich steigt

Die neue Potenzialstudie der Österreich Werbung untersucht die Urlaubspläne in zehn der wichtigsten europäischen Wintermärkte. Befragt wurden insgesamt 10.000 Personen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und der Slowakei. Die Studie prognostiziert eine steigende Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich in der kommenden Wintersaison.

„Unsere Potenzialstudie zeigt eine Verbesserung in vielen Bereichen. In den meisten Märkten äußerten mehr Menschen konkrete Urlaubspläne als im Vorjahr. 20 Millionen potenzielle Gäste planen einen Winterurlaub in Österreich. Das sind um drei Millionen mehr als in der letztjährigen Befragung. Damit liegen wir auch über dem Vor-Corona-Niveau“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger.

Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen könnten einen Einfluss auf die Urlaubsgestaltung haben: Die allgemeinen Preissteigerungen machen sich nämlich bei einer Mehrheit der Befragten bemerkbar. Die Befragten sind jedoch bestrebt, ihre Urlaubspläne umzusetzen. Die Wahl einer preisgünstigeren Unterkunft, einer alternativen Destination oder eine Reduktion der Urlaubsdauer sind dabei beliebte Sparstrategien. „Österreich punktet weiterhin mit einem vielfältigen Angebot für jedes Budget. Ferienwohnung oder 5-Sterne-Betrieb, internationales Top-Skigebiet mit mehreren hundert Pistenkilometern oder kleines Familienskigebiet – Österreich hat die passenden Angebote“, sagt Steharnig-Staudinger.

Skifahren weiterhin Top-Urlaubsaktivität, Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit vorhanden

Für die österreichischen Wintersportregionen beinhaltet die Studie ebenfalls positive Nachrichten: Wintersporturlaub hat im Vergleich zum Vorjahr nochmals an Beliebtheit gewonnen. Mehr Menschen als im Vorjahr planen einen „Winterurlaub im Schnee“ in Österreich. Österreich ist für diese Urlaubsart in fünf von zehn Märkten die beliebteste Destination, in den fünf weiteren Märkten die zweitbeliebteste. Skifahren ist weiterhin die Top-Aktivität während eines „Winterurlaubs im Schnee“.

„Österreich konnte laut unserer Studie seine hervorragende Position als Winterdestination im Vergleich zum Vorjahr nochmals ausbauen. Das zeigt, dass Österreich im Winter ein attraktives Urlaubsangebot hat und die Branche gut aufgestellt ist. Wichtig ist, dass wir alle im Tourismus weiter gemeinsam daran arbeiten, dass Österreich auch in Zukunft eine authentische, innovative und nachhaltige Urlaubsdestination bleibt“, so ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger.

Nachhaltigkeit bleibt im kommenden Winter für etwa zwei Drittel der Befragten, die einen Österreich-Urlaub planen, ein Aspekt bei der Buchungsentscheidung. Zusätzlich ist erkennbar, dass es in allen Märkten eine zahlungskräftige Zielgruppe gibt, die bereit ist, mehr für nachhaltige Urlaubsangebote zu zahlen. Österreich ist laut dem Sustainable Travel Index von Euromonitor International das dritt-nachhaltigste Urlaubsland der Welt und gerade der österreichische Wintertourismus nimmt im Bereich der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle ein. Österreich hat somit die besten Voraussetzungen, auch zukünftig bei dieser wachsenden Gruppe zu punkten.

Winteraktivitäten der ÖW: „Winter auf Österreichisch“ in 12 Märkten, Start TikTok-Kanal

Die Österreich Werbung arbeitet gemeinsam mit der Branche daran, die potenziellen Gäste für Winterurlaub in Österreich in seiner ganzen Vielfalt und Authentizität zu begeistern. Zur Bewerbung der kommenden Wintersaison hat die ÖW die Kampagne „Winter auf Österreichisch“ auf 12 Auslandsmärkten gestartet. 72 Partner aus ganz Österreich, darunter die Landestourismusorganisationen von Kärnten, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, beteiligen sich. Im Marketing-Mix sind enthalten: TV- und Kinospots, Digital Video, Printkooperationen sowie digitale und analoge Out-of-Home-Formate.

„Zusätzlich zu unseren klassischen Marketingmaßnahmen setzen wir auf zwei neuartige digitale Flagship-Marketingaktionen. Diese sollen auf innovative Weise Aufmerksamkeit erregen und neue Zielgruppen für Österreich begeistern“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger. Beim Flagship „Chat SkiPT“ beantworten heimische Skilehrerinnen und Skilehrer in der Welt der KI auf authentische und humoristische Weise die Fragen der potenziellen Urlaubsgäste. Damit soll in einem Umfeld von verstärkter Technologisierung die menschliche Komponente, die bei einer Urlaubserfahrung so zentral ist, in den Mittelpunkt gerückt werden. Beim Flagship „The World’s Youngest Ski Instructor“ handelt es sich um eine Bewegtbild-Contentserie bei der ein Kindergartenkind als Skilehrerin auftritt und dabei Skifahren mit Augenzwinkern als Teil des österreichischen Lebensgefühls vermittelt.

Einen zeitgemäßen Ansatz verfolgt die Österreich Werbung auch mit ihrem heute gelaunchten TikTok-Kanal. „Wir gehen dorthin, wo die Urlaubsplanerinnen und Urlaubsplaner von morgen sind und begeistern sie schon heute für Österreich“, sagt Steharnig-Staudinger.





Über die Studie

Die Befragung zur Studie „Winterpotenziale 2023/2024“ wurde von 31. August bis 13. September 2023 vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) online unter Personen von 18 bis 75 Jahren durchgeführt. In Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, Tschechien, Polen und der Slowakei wurden jeweils 1.000 Personen befragt.

Die Österreich Werbung als Auftraggeber stellt dem heimischen Tourismus Basisinformationen zur Studie kostenlos zur Verfügung. Österreichische Touristikerinnen und Touristiker können die Studie „Winterpotenziale 2023/2024“ hier anfordern: https://bit.ly/3rV7XxC

