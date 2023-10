Vier Prozent Zinsen: Stadtbank macht Weltspartag zu Geldspartagen

Attraktive Produkte, buntes Rahmenprogramm: Vom 24. bis 31. Oktober 2023 finden bei "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" die Geldspartage statt. Im Mittelpunkt: Vorsorge & Vermögensaufbau.

Wien (OTS) - "Als Stadtbank richten wir alles nach den Bedürfnissen unserer Kund:innen aus und erarbeiten individuelle Lösungen. Neben der Veranlagung in Wertpapiere sind klassische Sparprodukte angesichts der steigenden Zinsen wieder attraktiv. Wir machen deshalb den traditionellen Weltspartag zu den Geldspartagen und nützen die Chance, im persönlichen Gespräch auf die Bedeutung von Vermögensaufbau und Vorsorge aufmerksam zu machen", erklärt Christiane Flehberger, Leiterin Privatkund:innen der Stadtbank.

Bei den Geldspartagen vom 24. bis 31. Oktober 2023 profitieren Kund:innen von attraktiven Konditionen: So erhalten sie etwa bei Abschluss eines Vermögenssparbuchs oder "Online Sparen fix"-Modells mit zwölf Monaten Bindung vier Prozent Zinsen. Ebenfalls vier Prozent gibt es für die jüngsten Sparer:innen (bis zum zehnten Lebensjahr) auf die ersten 1.000 Euro bei Abschluss eines Sumsi-Kontos.

Raiffeisen-Partner für sämtliche Finanzfragen

"Wir bieten umfangreiche Expertise und maßgeschneiderte Angebote", so Flehberger. "Dabei vertrauen wir unter anderem auf die Unterstützung unserer Produkt Partner." Deshalb werden an den Geldspartagen auch die Spezialist:innen der Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Capital Management, Raiffeisen Bausparkasse, Raiffeisen Versicherung und Raiffeisen-Leasing in den fünf Regionalzentren der Stadtbank vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen.

Nachhaltige Geschenke und buntes Programm

Nicht fehlen dürfen natürlich die traditionellen Weltspartagsgeschenke: Das Highlight sind nachhaltige Taschen aus alten Werbeplanen, gefertigt von der Wörkerei, einem Sozial-Projekt von Caritas und Volkshilfe. Das regionale und nachhaltige Sortiment für Groß und Klein beinhaltet u.a. Bioblo-Spielzeug, Kinderkochbücher, zuckerfreie NEOH-Snacks oder heimischen Honig aus der Bienenschutz-Initiative "Hektar Nektar", die von Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt wird.

Darüber hinaus gibt es in den Stadtbank-Filialen – standortabhängig – ein buntes Programm mit verschiedenen Aktivitäten.



