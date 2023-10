DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Daniel Kehlmann und EsRap am 17. Oktober in ORF 1

Anschließend: „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 17. Oktober 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 wieder Gäste im Marx Palast: den Bestsellerautor Daniel Kehlmann und das Hip-Hop-Duo EsRap. Dem voran gehen jede Menge Gags, Gags, Gags und auch Maschek sowie die „Willkommen Österreich“-Studioband sind wieder am Start. Um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ DIE.NACHT, wenn Hosea Ratschiller auf der Stand-up-Bühne des Wiener Fluc Clemens Haipl, Dr. Bohl, Patrizia Wunderl und die „Gesangskapelle Hermann“ begrüßt. Anschließend um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

„Lichtspiel“ heißt der neue Roman von Daniel Kehlmann, in dem er mit G. W. Pabst eine der größten österreichischen Kinolegenden zu Wort kommen lässt. Wie bereits in seinen Romanen „Die Vermessung der Welt“ und „Tyll“ erfindet er darin eine historische Persönlichkeit als Romanfigur neu. Die packende Erzählung über Kunst, Macht und Mitläufertum wird von Kritikerinnen und Kritikern schon jetzt als Roman des Jahres gehandelt. Daniel Kehlmann ist bei seinem vierten „Willkommen Österreich“-Besuch wieder live im Studio, nachdem er zuletzt 2020 aus seiner Wahlheimat New York zugeschaltet war. Im „Willkommen Österreich“-Talk verrät der Autor, wie er zu seiner neuesten Geschichte gefunden hat und ob Stermann und Grissemann das Zeug zu posthumen Romanhelden hätten.

Außerdem zu Gast ist das Hip-Hop-Duo EsRap. Die Geschwister Esra und Enes sind in Ottakring aufgewachsen und veröffentlichten 2019 ihr erstes Album „Tschuschistan“. In ihren deutsch-türkischen Songs thematisieren die beiden ihre Erfahrungen mit Rassismus, Fremdsein sowie die türkische Diaspora und sind damit Sprachrohr für eine ganze Generation junger Österreicher:innen mit Migrationshintergrund. Wie sie zu ihrem Medium gefunden haben und wie sich Geschwisterrivalität und Hip Hop vereinen lassen, verraten die beiden im Talk mit Stermann und Grissemann, bevor sie als Schlussnummer „… weil sie Wien nicht kennen“ aus ihrem neuen Album präsentieren.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt auf der Stand-up-Bühne des Wiener Fluc:

Clemens Haipl, einst Hauptprojektleiter des legendären „Projekt X“, gibt die Highlights seines Solodebüts „Unterhaltung mit Haltung“ zum Besten. Dr. Bohl, das sind die Brüder Paulus und Benjamin, beweisen ihren unglaublichen Witz. Patrizia Wunderl präsentiert sich als unangefochtene Queen der B-Liga. Den musikalischen Abschluss – mit geistreichen, humorvollen Texten – bietet die „Gesangskapelle Hermann“.

