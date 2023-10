ARTE-Streamingtipps 2. Oktoberhälfte: Krieg im Nahen Osten | 100 Jahre Türkei | Kiew: Ein Opernhaus im Krieg | Benjamin Britten: War Requiem (FOTO)

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Krieg im Nahen Osten

Web-Kollektion - Ab sofort auf arte.tv

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Vergeltungsschlägen Israels sind Hunderte Todesopfer und Verletzte auf beiden Seiten zu beklagen. Welche historischen und geopolitischen Gründe haben zum Konflikt zwischen Israel und Palästina geführt? Welche neuen Allianzen werden in der Region geschmiedet? ARTE bereichert seine Mediathek fortlaufend um Reportagen sowie Current Affairs- und Geschichts-Dokus. Bereits online ist u.a. die Dokumentation "Der Nahe Osten zwischen Krieg und Frieden - Machtverschiebung in der Krisenregion".

Eine Geschichte des Antisemitismus

Web Only, Vierteilige Dokureihe - Ab sofort auf arte.tv

Antisemitismus hat viele Gesichter - und er kommt vielerorts zurück, verdeckt oder in schamloser Offenheit, in unterschiedlichen neuen Ausprägungen. Eine vierteilige Doku-Reihe erläutert die gesellschaftliche, religiöse und politische Geschichte des Antisemitismus: vom Antijudaismus der Antike bis zum Antizionismus des 21. Jahrhunderts.

Atatürk und Erdogan - Väter der Türken

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 17. Oktober bis zum 22. November 2023 auf arte.tv |Schwerpunkt 100 Jahre Türkei

100 Jahre nach Staatsgründung widmet ARTE der Türkei, dem Bindeglied zwischen Europa und Asien, einen ganzen Schwerpunkt. Die Dokumentation "Atatürk und Erdogan - Väter der Türken" schildert die wechselvolle Geschichte der Regionalmacht. Auch im Programm: Die Dokumentation "Türkei - Gaspoker im östlichen Mittelmeer" nimmt die geopolitische Rolle der Türkei in den Blick und "Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod" erzählt von der einzigartigen Musikkultur türkischer Gastarbeiter und ihrer Enkelkinder in Deutschland.

Migration - Wie erpressbar ist die EU?

Online First, Dokumentation - Ab dem 24. Oktober bis zum 05. Februar 2024 auf arte.tv

Im Kampf gegen Migration verwandelt sich die Europäische Union mehr und mehr in eine Festung. Um Geflüchtete an der Einreise zu hindern, hat die EU in den letzten Jahrzehnten eine neue Strategie entwickelt und ihre Grenzen so weit wie möglich nach außen verschoben. Diese Politik trägt einen Namen: Externalisierung. Doch die Folgen dieser Grenzpolitik sind gefährlich. Wie erpressbar macht sich die EU?

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Kiew: Ein Opernhaus im Krieg

Web Only, 2. Teil der Dokumentationsreihe OmU - Ab 25. Oktober online auf arte.tv

Die Kiewer Oper beschließt, alle mit Russland verbundenen Werke aus ihrem Repertoire zu streichen. Wie gehen die Künstlerinnen und Künstler damit um, wenn diese Werke ihre komplette Ausbildung bestimmt haben? - Nur drei Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 öffnete die Kiewer Oper wieder ihre Pforten. 15 Mitglieder des Ensembles kommen in dieser Dokumentarserie zu Wort.

Twist: Salman Rushdie und der Kampf für die Freiheit des Wortes

Magazin - Ab sofort auf arte.tv

Knapp überlebte Salman Rushdie im vergangenen Jahr das Attentat eines Islamisten. Für sein Werk und sein Eintreten für die Freiheit des Denkens wird der Schriftsteller dieses Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, der anlässlich der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. TWIST hat ihn in New York getroffen.

ARTE CONCERT

Benjamin Britten: War Requiem

Web Only, Konzert - Ab sofort auf arte.tv

Der britische Komponist Benjamin Britten war immer ein überzeugter Pazifist. Tief geprägt von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, wollte er mit der Komposition des War Requiems seinen Helden ein Denkmal setzen. Rund 60 Jahre nach seiner Uraufführung ertönt dieses Oratorium im Alten Königspalast der Prager Burg als Appell für ein Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Weitere Highlights in der Mediathek auf arte.tv

Weitere ARTE-Streamingtipps sind unter anderem die britische Miniserie "The Enfield Haunting" (Web Only, ab 27. Oktober auf arte.tv), die Dokumentation "Eddie Murphy, Hollywoods schwarzer König" (Online First, ab 27. Oktober auf arte.tv) sowie der Livestream der Premiere von Richard Strauss' "Salome" aus der Staatsoper Hamburg am 29. Oktober 2023 auf arte.tv/concert im Rahmen der Saison ARTE Opera.

